Football – Le moment de gagner à la Tuilière est arrivé pour le LS Alors que leur stade était une forteresse presque inviolable la saison passée, les Lausannois n’y ont pris qu’un point lors de leurs deux premières sorties. Une tendance à inverser, dès ce dimanche contre Winterthour (16 h 30). André Boschetti

Brighton Labeau a montré contre Vevey qu’il retrouve peu à peu la forme après avoir manqué toute la préparation estivale suite à sa participation à la Gold Cup avec la Martinique. KEYSTONE/Jean-Guy Python

Après deux premiers rendez-vous à la Tuilière beaucoup plus riches en frustrations qu’en points – nul contre Grasshopper et défaite dans le temps additionnel face à Yverdon Sport – le moment d’entamer une série positive devant son public est arrivé pour le Lausanne-Sport. La visite de Winterthour, ce dimanche, lui en offre une occasion presque idéale. Lors de leurs deux premiers déplacements, les Zurichois n’ont-ils pas été sèchement battus – 5-2 chaque fois – par un Young Boys encore en rodage et ce FC Bâle sur la pelouse duquel les Lausannois sont justement allés chercher une précieuse victoire, il y a deux semaines?

A priori simple sur le papier, ce duel contre l’un des adversaires directs du LS dans cette longue lutte pour éviter les dernières places s’annonce plus compliqué qu’il n’y paraît. Comme elle l’avait montré à maintes reprises en Challenge League, puis à nouveau contre GC et YS cette saison, l’équipe de Ludovic Magnin peine à asseoir sa supériorité face à des visiteurs qui jouent bas. «Comme Yverdon, Winterthour va probablement nous attendre, mais la différence, c’est que les Zurichois sont plus dangereux que les Nord-Vaudois en contre, prévient l’entraîneur challensois. Non seulement parce qu’ils se connaissent beaucoup mieux mais aussi parce qu’ils peuvent compter sur deux fusées que je connais bien sur les ailes. Pour ne pas leur laisser trop d’occasions de partir en contre, nous devrons restés très concentrés lorsque nous aurons le ballon.»

«Mon équipe joue bien et elle commence à trouver une identité mais elle doit maintenant faire en sorte que cela se traduise par des points.» Ludovic Magnin, coach du LS

Pour remporter un premier succès qui le mettrait dans une situation un peu plus tranquille au classement avant d’affronter, coup sur coup, cinq adversaires qui lui sont, en théorie, supérieurs, le LS devra d’abord beaucoup mieux faire dans les deux zones de vérité, selon Ludo Magnin. «Mon équipe joue bien et elle commence à trouver une identité mais elle doit maintenant faire en sorte que cela se traduise par des points. Ce qui passe par davantage d’efficacité face au but adverse et de concentration en phase défensive, pour éviter de concéder des buts gags comme cela a été le cas lors du derby contre Yverdon.»

Labeau titulaire?

Pour régler ce souci d’efficacité que son équipe traîne depuis longtemps, la titularisation de Brighton Labeau en pointe, en lieu et place d’un Kaly Sène encore à la recherche de ses meilleures sensations, ne pourrait-elle pas être une solution intéressante? «C’est une question que je me pose… Non, je sais ce que je vais faire dimanche mais je ne vais pas vous le dire. Cela dit, je n’ai pas trop de raisons non plus de beaucoup changer mon équipe. Fort de mon expérience de joueur puis d’entraîneur, j’ai remarqué que la rotation des joueurs n’était pas la meilleure solution. Les automatismes ne sont plus les mêmes. Je comprends que la situation n’est pas facile pour ceux qui se retrouvent souvent sur le banc mais la saison est longue. J’attends de ceux qui jouent moins aujourd’hui qu’ils soient prêts à saisir leur chance lorsqu’ils en auront l’occasion.»

Pour signer son premier succès de la saison devant son public, Ludovic Magnin disposera de son groupe au grand complet. Alvyn Sanches est de retour après avoir purgé son match de suspension contre Vevey et les deux nouvelles recrues, le gardien Karlo Letica et le latéral gauche Morgan Poaty, sont d’ores et déjà opérationnels.

