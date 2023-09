Football – Le Stade Lausanne Ouchy fête son 1er succès dans l'élite Au caractère, le SLO a battu les Grasshoppers (2-1), lors de la 6e journée de Super League. Les Lausannois ont ainsi gagné leur premier match dans l'élite helvétique. Robin Carrel Lausanne

Florian Danho (au milieu) a inscrit un doublé samedi pour le SLO contre GC. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Ils ne s'en doutaient certainement pas, mais les 1852 spectateurs - majoritairement Zurichois… - qui avaient décidé de passer leur début de soirée à la Pontaise ont vécu un moment pas commun du tout. Sous leurs yeux ébahis, grâce à un doublé de classe signé Florian Danho - d'une frappe en force au 1er poteau à la 62e et d'un superbe enroulé dans le petit filet à la 77e -, ce qui n'était encore qu'un honnête club de quartier il y a quelques années a dominé le "Rekordmeister" zurichois, 20 fois champion de Suisse dans son histoire.

Il fallait une sacrée dose de caractère aux Vaudois pour réussir à retourner une situation bien compromise, à la suite d'un penalty transformé par le Canado-Roumain dès la 21e minute. Déjà parce que cette sanction suprême était très sévère et aussi parce que M. Turkes aurait pu en siffler trois pour les Lausannois et qu'il n'en a donné aucun. La troupe d'Anthony Braizat (qui a récolté son traditionnel carton jaune) a dirigé sa frustration en direction de la cage adverse et ils ont fini par être récompensés.

Le SLO dominateur

Le SLO, qui compte un match de moins, a ainsi réussi ce qui paraissait impensable aux suiveurs du football vaudois il y a encore quelques années: gagner un match de Super League et laisser la lanterne rouge... au FC Bâle. Le pire, c'est que ce n'est pas dû au hasard. Sur le pré, avec une équipe qui ressemblait beaucoup à celle de la saison dernière et judicieusement renforcée, les Stadistes ont tout simplement dominé Grasshopper ou ce qu’il en reste (61% de possession et presque le double de passes réussies que son opposant).

Stade Lausanne Ouchy - Grasshopper 2-1 (0-1) Stade olympique de la Pontaise. 1852 spectateurs. Arbitres: Turkes, Zogaj/Küng. Buts: 21e Corbeanu (penalty) 0-1. 62e Danho 1-1. 77e Danho 2-1. SLO: Vachoux; Gassama (82e Camara), Hajrulahu, Pos, Heule (33e Abdallah); Bamba (46e Qarri), Akichi, Bayard; Mahmoud, Ajdini (88e Garcia), Mulaj (46e Danho). Entraîneur: Anthony Braizat. GC: Hammel; Abels, Tobers, Seko, Ndicka; Abrashi, Ndenge (60e Meyer); Corbeanu (46e Mabil), Shabani (68e Schürpf), Momoh (80e Fink); Babunski (46e Morandi). Entraîneur: Bruno Berner. Notes: GC sans Nigel Lonwijk, ni Michael Kempter (blessés). 16e, une tête de Shabani frappe le poteau. Avertissements: 20e Pos. 52e Mahmoud. 53e Akichi. 66e Braizat. 74e Morandi.

