Football – L’Euro féminin en Suisse aura lieu du 2 au 27 juillet 2025 L’ASF a communiqué ce jeudi les dates officielles de «son» Championnat d’Europe. Celui-ci débutera le 2 juillet et se terminera par la finale le dimanche 27 juillet. Yves Desplands

L’équipe de Suisse prend la pose avant son match de groupe de la Coupe du monde 2023 contre l’Australie, le 25 juillet. AFP

L’ASF a communiqué jeudi les dates de l’Euro 2025 féminin, qui se déroulera en Suisse. La compétition débutera le 2 juillet et se terminera par la finale, le dimanche 27 juillet. Les stades de Bâle, Berne, Genève, Zurich, Saint-Gall, Sion, Lucerne et Thoune accueilleront des rencontres. 700’000 billets seront vendus avec la volonté affichée de remplir les enceintes pour toutes les rencontres. La Suisse disputera ses trois matches de poules dans trois stades différents.

Par ailleurs, l’ASF a fait part de son ambition concernant la portée de «son» Championnat d’Europe. Dans un communiqué, l’association faîtière du football suisse indique que celui-ci doit devenir «le plus visité, le plus vu et le plus enthousiasmant de l'histoire sur le plan sportif».

«L’Euro 2025 doit donner une impulsion durable au football féminin en Suisse, poursuit l’ASF. L'objectif est d'augmenter durablement le nombre de joueuses licenciées (actuellement: 37'310) et le nombre de clubs qui possèdent des équipes féminines (environ 25%). En se basant sur la stratégie de l’ASF 2021-2025, le football doit s’établir d’ici 2025 comme le sport le plus populaire et le plus pratiqué par les femmes. En outre, l’ASF veut lancer des projets d’infrastructure en collaboration avec les autorités fédérales, cantonales et communales et recruter davantage de bénévoles afin d’établir à long terme le football féminin dans le pays».

