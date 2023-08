Football – Malgré la pression, Luis Rubiales refuse de démissionner Le président de la fédération espagnole ne quittera pas son poste, a-t-il annoncé lors de l’assemblée extraordinaire qui se tient ce vendredi à la suite de l’affaire du baiser forcé.

Luis Rubiales a présenté ses excuses, mais certifié qu’il ne démissionnera pas. AFP

Le patron du football espagnol, Luis Rubiales, a annoncé qu’il ne démissionnera pas de son poste vendredi, à l’ouverture d’une assemblée générale extraordinaire de la fédération espagnole convoquée en urgence à Madrid dans le cadre du baiser forcé sur une joueuse de la Roja féminine dimanche en finale du Mondial.

M. Rubiales a en outre présenté ses excuses. Avant de défendre ses actes, en affirmant que son baiser sur la bouche de Jenni Hermoso, une joueuse de l’équipe nationale, avait été «spontané, mutuel et consenti» et qu’il n’avait pas été administré depuis une «position de pouvoir». Il s’en est pris au «faux féminisme» qui «ne cherche pas la vérité», et dénonce une «tentative d’assassinat social».

AFP

