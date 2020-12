Football

L’Ukraine victime d’une injustice

À propos de l’article intitulé «La Suisse sauvée sur le tapis vert» (26 novembre).

L’UEFA a tranché: au lieu de permettre que le match Suisse-Ukraine soit rejoué – malgré un calendrier international très chargé – elle a infligé à L’Ukraine une défaite par forfait face à la Suisse, l’éliminant ainsi de l’élite de la Ligue des nations au profit de la Suisse. Le Tribunal arbitral du sport à Lausanne corrigera peut-être cette injustice. Seule la vérité du terrain compte: toute autre solution (tirage au sort ou défaite par forfait) me paraît profondément injuste. La Suisse aurait peut-être gagné le match décisif annulé, elle mérite de figurer dans l’élite de la Ligue des nations si on considère ses bonnes prestations récentes contre l’Allemagne et l’Espagne et son jeu collectif supérieur à celui de l’Ukraine. Il n’empêche que cette qualification obtenue sur le tapis vert ne peut que laisser un goût amer aux Ukrainiens…Gérald Bloch, Lausanne

Tribunal cantonal

Un projet de l’État

À propos de la Réflexion de Mme Marie-Thérèse Sangra intitulée «Trahison au parc de l’Hermitage de Lausanne!» (26 novembre).

Dans sa réflexion Madame Sangra reproche à la Ville de Lausanne de s’être «inclinée» devant l’État en délivrant le permis de construire pour le projet d’extension du Tribunal cantonal dans la campagne de l’Hermitage. Il faut rappeler quelques éléments factuels.

L’extension du Tribunal cantonal, pilotée par l’État de Vaud, doit permettre de regrouper sur un même site l’ensemble des cours du Tribunal. Les choix architecturaux découlent du concours organisé par l’État. La Ville de Lausanne n’a pas été associée à ces démarches, ce qu’elle a publiquement regretté, comme l’a indiqué le syndic de Lausanne en réponse à une question posée au Conseil communal.

S’agissant du permis de construire, la marge de manœuvre de la Ville est limitée. Le projet soumis était apparemment conforme au plan d’affectation et n’a pas fait l’objet de remarques des services spécialisés, notamment sous l’angle de son intégration dans le paysage. Le projet permet d’ailleurs de limiter l’emprise au sol et de diminuer l’imperméabilisation des surfaces. La Ville de Lausanne a appliqué ses règlements, au terme d’une procédure d’une durée standard dans laquelle les oppositions, dont celles des Vert-e-s, ont été traitées de manière usuelle. On peut ne pas partager les choix architecturaux, mais la polémique et les insinuations sur les «motifs inconnus» qui auraient guidé la gestion du dossier par les services de la Ville sont sans fondement aucun.Arnaud Thièry, conseiller communal (PS), Lausanne

Covid-19

Une inquiétante disparité

La courbe des nouveaux cas de Covid-19 s’aplatit, mais la mortalité continue d’augmenter. L’incidence est inférieure à 1000 cas/100’000 habitants dans tous les cantons alémaniques et supérieure à 1500 cas/100’000 habitants dans tous les cantons Romands (chiffres au 18novembre 2020). Cette inquiétante disparité se retrouve aussi dans les cantons bilingues, entre Wallons et Flamands, Québécois et anglophones, de même que, vague après vague, entre la France et l’Allemagne… Cela questionne et mériterait des recherches scientifiques.

L’explication d’une densité humaine plus grande dans les régions francophones ne tient pas, si l’on compare nos incidences de Covid-19 avec celles dans les mégapoles du Japon, de la Corée du Sud et de l’exemplaire Taïwan (23,6millions d’habitants), qui compte moins de cas de Covid-19 et de morts que dans le seul canton de Vaud. Taïwan a pourtant été exclu de l’OMS à la demande de Pékin, d’où semble provenir cette pandémie…Michel Monti, Pully

Le ridicule moins dangereux que le Covid

Dans un esprit louable de souci pour notre santé, nos autorités – dont je salue le travail – ont décidé qu’il était plus dangereux de se rendre masqué dans un restaurant, après s’être désinfecté les mains, s’être inscrit au QR code et s’être parqué à deux ou quatre entre des plexiglas, que de prendre un bus bondé, se tenant aux mêmes barres que tous les autres usagers et avec le visage à moins de 50cm de celui du voisin. Heureusement le ridicule ne tue pas.

Avec la réouverture partielle des centres de tennis par exemple, le ridicule reste inoffensif. En effet, selon le dernier arrêté cantonal, les sports qui occasionnent des dépenses physiques intenses doivent prévoir au moins 15m2 à disposition de chaque participant. Sachant qu’un court de tennis mesure 23,77m de long sur 8,23m de large, nous avons un total de 195,6m2 qui, divisé en quatre dans la pratique du double prohibé, mettent à disposition de chaque joueur une surface de 48,9m2. Si l’on ajoute les distances extérieures longeant les côtés et les arrières du court, on doit arriver à 60m2 à disposition de chacun. Si mes calculs sont justes, cela représente quatre fois le minimum autorisé.

Sachant que ma partenaire de double est mon épouse avec qui je vis, je dors, je mange depuis des décennies et qu’il en est de même pour mes adversaires à l’autre bout du court, je crois comprendre qu’il va falloir trouver une solution pour diviser mon logement en deux si je veux être suffisamment éloigné et protégé de ma moitié, ce qui n’est pas le cas sur un court. Ainsi je serai bien préservé du Covid mais bien sûr pas du ridicule inoffensif. Heureusement que le tennis ne se joue pas dans le bus car, entre le nez à nez autorisé et les moins de 15m2 interdits, le choix serait difficile et, surtout, ridicule. Jacques Fragnière, Bretigny-sur-Morrens

Commerces

Ouverture le dimanche

À propos de l’article intitulé «Les petits magasins n’ouvriront pas ces prochains dimanches» (26 novembre).

Comme l’a dit le Municipal Hildebrand, pour que des commerces puissent ouvrir le dimanche, le règlement des horaires d’ouverture des magasins devrait être modifié. À Lausanne cette modification n’est pas compétence municipale mais du Conseil communal. La Municipalité a un grand respect de la démocratie et des responsabilités des différentes instances.

Le PSL et l’ensemble des partis politiques ont soutenu la proposition de la Municipalité d’octroyer un bon à l’ensemble des habitants lausannois afin de soutenir le commerce local, nous pensons que ce soutien est plus utile au lieu de permettre l’ouverture du dimanche sans base légale pour le faire.

Le personnel de vente est composé à 80% de femmes dont beaucoup sont mères de famille, cette profession manque de reconnaissance, est mal rémunérée, et a subi de très fortes pressions ces derniers mois. On a beaucoup évoqué les difficultés du personnel de la santé en oubliant quelque peu le personnel de vente qui est au front depuis de nombreux mois, assure un service essentiel à l’ensemble de la population et est opposé à l’ouverture des magasins le dimanche. Aucune solution de garde proposée par la ville n’est ouverte le dimanche, ce qui pose problème aux nombreuses mères de famille.

Le PSL est attaché à un partenariat social fort et constructif et nous souhaitons que les discussions entre les partenaires sociaux puissent satisfaire les commerçants d’une part et les salarié(e)s du commerce de détail.Muriel Chenaux Mesnier, conseillère communale PSL, Lausanne

Votations

Merci aux Suisses alémaniques



Il s’en est fallu d’un rien pour que l’une ou l’autre des initiatives réunisse une majorité de voix favorables. Malheureusement, concernant l’initiative «Pour la protection de l’être humain et l’environnement» la majorité des cantons romands et tessinois présentent des votes «positifs»; toutefois, nos amis de l’outre-Sarine ont préféré le non au oui à 71%. Les cantons latins totalisent 364’884 voix pour et 236’642 voix contre. Il est heureux que la règle de la prépondérance du nombre des cantons soit venue conforter le refus de cette initiative.

Pour ce qui concerne l’initiative «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre», les Romands et Tessinois ont voté malheureusement oui par 99’792 contre 87’786 non, soit à 47% des votants.

Les Romands et Tessinois ayant voté oui dans les deux cas de vote pourraient s’avérer déçus du fait que les votants de Suisse alémanique ont totalement renversé ces deux scores. Ils se féliciteront rapidement d’avoir perdu au vote; en effet, les dommages sur tous les plans et pas seulement quant à l’aspect industriel et financier auraient été considérables s’ils avaient «gagné». Les invitations d’organismes contestant les deux initiatives ont pris position (objectivement et honnêtement) contraires à l’avis des auteurs de leurs initiatives. Ils s’en réjouiront, c’est certain. On en reparlera en tout cas lorsque sera mis sous toit le contre-projet indirect «Entreprises responsables pour protéger l’être humain et l’environnement».

Merci au peuple de Suisse alémanique.Michel Golay, ancien député libéral, Jouxtens-Mézery

