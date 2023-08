Football – Stade Lausanne Ouchy et Yverdon qualifiés sans trembler Les deux clubs vaudois, promus en Super League, ont connu une entrée en lice sereine en Coupe de Suisse. Les Lions l’ont emporté 0-4 face à Grand-Saconnex (1re Ligue) et les Verts ont cartonné Haut-Gruyère (2e Ligue) 0-9.

Stade Lausanne Ouchy a profité de la Coupe de Suisse pour engranger un peu de confiance. Sans victoire en championnat après quatre journées (3 défaites, 1 nul), le club vaudois - néo-promu en Super League - a déroulé lors du 1er tour. En déplacement sur le terrain de Grand-Saconnex, pensionnaire de 1re Ligue et désormais entraîné par Jean-Michel Aeby, le SLO a fait respecter la logique (0-4).

Romain Bayard a ouvert le score dès la 10e minute, à l’issue d’une percée en solitaire dans la défense genevoise. Alban Ajdini (48e), Charles Abi (54e) et Florian Danho (69e) ont alourdi le score en deuxième période.

Yverdon a également connu un après-midi tranquille face à une modeste formation. Les Verts se sont imposés 0-9 chez le FC Haute-Gruyère (2e Ligue). Très sérieux dès l’entame, ils ont inscrit six buts en première période par l’intermédiaire d’Aymen Mahious (5e, 21e, 34e, 38e), Mihael Klepac (10e) et Evans Maurin (19e). Néhémie Lusuena, ainsi que Ricardo Alves et Maurin ont parachevé la démonstration nord-vaudoise dans les dernières minutes (82e, 90e et 94e).

En revanche, c’est déjà terminé pour les Jurassiens de Courtételle, battus à domicile par une autre équipe de 1re Ligue, les Bâlois de Black Stars (0-2).

