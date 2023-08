Football – Vainqueur à Nyon, le FC Sion trouve toujours la solution Grâce à un but tardif de Liam Chipperfield, les Valaisans ont pris le meilleur sur un Stade Nyonnais qui n’en finit pas de perdre des plumes en fin de match (2-1). Florian Vaney

Liam Chipperfield a marqué le but de la victoire pour Sion. keystone-sda.ch

Le FC Sion finit toujours par avoir le dernier mot. Bousculés par un bon Stade Nyonnais vendredi à Colovray, les Valaisans ont trouvé en Liam Chipperfield leur sauveur du soir. Le fils de Scott, légende du FC Bâle, a surgi à la 83e, quatre minutes après son entrée en jeu. Au bout de sa frappe, le 2-1 final, et la quatrième victoire en cinq matches des Sédunois depuis leur relégation.

Drôle de fin pour une série. La Challenge League cherchait à tromper Timothy Fayulu depuis neuf périodes, sans grand succès. Et puis, venue de nulle part, une frappe de plus de 20 mètres de l’imprévisible Tiago Escorza a eu raison de la vigilance du gardien du FC Sion (48e, 1-1). Souvent irréprochable jusqu’ici, le Genevois pouvait s’en vouloir. Et Sion venait de concéder son premier but du championnat.

Le coup franc de Zigler

Cela aurait pu traduire une perte de vitesse des Valaisans. Eux qui peinent à traduire le côté spectaculaire qu’on leur imaginait lors de leurs premiers pas en deuxième division. Mais le mérite des Sédunois jusqu’ici se trouve surtout dans leur façon de trouver systématiquement une réponse à leurs problèmes. Et, aussi un peu, dans la patte gauche de Reto Ziegler. Le défenseur a remis ça à Colovray. Après son penalty à Vaduz et son coup franc face à Aarau, c’est lui qui a ouvert le score d’un nouveau maître coup franc à la 30e.

La troupe de Didier Tholot n’a pas franchement dominé le Stade Nyonnais. L’admirable néo-promu aurait même pu tuer le match en deux minutes si Adriano De Pierro avait ajusté sa tête dans la foulée du 1-1. Mais le club de la Côte s’est bâti la réputation de laisser des plumes en fin de match. Il s’y est montré fidèle vendredi. Et cela, même s’il se place chaque week-end à la hauteur de ses adversaires, commence à lui coûter cher.

Colovray, 1932 spectateurs. Arbitre: Luca Cibelli. Buts: 30e Ziegler 0-1; 48e Escorza 1-1; 83e Chipperfield 1-2. Nyon: Omeragic; De Pierro, Sylvestre, Busset (73e Sow); Gazzetta, Carraco, Camara (67e Petit), Sawadogo; Gomis, Escorza (79e Dugourd); Koré (73e Fouley). Entraîneur: Christophe Caschili. Sion: Fayulu; Lavanchy, Schmied, Ziegler, Hefti; Berdayes (61e Fortuné), Bua (61e Kabacalman), Costa (79e Chipperfield), Bouchlarhem (88e Halabaku); Chouaref; Sorgic (79e Souza). Entraîneur: Didier Tholot. Avertissements: Gazzetta (15e), Costa (43e), Berdayes (55e), Fortuné (66e), Chouaref (68e).

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, des divisions «des talus» à la Super League. Plus d'infos

