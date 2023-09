Football – Victoire du Stade Nyonnais, nul de Xamax Les Vaudois se sont imposés à Aarau alors que les Neuchâtelois ont encaissé l’égalisation en fin de rencontre face à Bellinzone. Yves Desplands

Une deuxième victoire en championnat pour Christophe Caschili et les Nyonnais. keystone-sda.ch

Neuchâtel Xamax reste invaincu en Challenge League après son match nul, vendredi soir, à domicile, contre Bellinzone (1-1). Mais les hommes de Uli Forte peuvent s’en vouloir d’avoir laissé passer les trois points à la Maladière. C‘est Franck Surdez sur une passe de Izer Aliu qui a ouvert la marque, à la 43e minute. Mais, face à des Tessinois qui n’avaient pas cadré une frappe de toute la rencontre, les Neuchâtelois ont craqué dans les arrêts de jeu en encaissant un but des pieds de Ranjan Neelakandan (94e).

Avec 12 points en six matches, les Neuchâtelois restent néanmoins dans le peloton de tête et peuvent être sereins avant la trêve internationale. Ils retrouveront Wil, le 22 septembre (19h.30) et devront, d’ici-là, trouver le moyen d’enfoncer le clou pour ne pas revivre le même genre de match.

Et de deux pour Nyon

Le Stade Nyonnais, lui, a remporté son deuxième match de championnat, sur le terrain d’Aarau, 0-2. Trois semaines après leur première victoire contre Schaffhouse, les hommes de Christophe Caschili ont dû attendre la deuxième mi-temps, au Brügglifeld, pour trouver l’ouverture. Et, dès lors, tout s’est passé très vite puisque Luca Gazetta (62e) et Sidiki Camara (65e) ont donné deux longueurs d’avance aux leurs en trois minutes. Aarau ne s’en est jamais remis.

Cette victoire permet aux Vaudois de prendre la cinquième place du classement avec 8 points. Ils joueront leur prochain match le 23 septembre, à Baden (18h.)

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.