Football – Yverdon Sport veut réussir son nouveau départ Après un premier mois qui a servi à l’intégration de ses nombreuses nouvelles recrues, les Nord-Vaudois sont prêts à montrer leur vrai visage, ce samedi contre Servette à la Maladière (18h). André Boschetti

Marco Schällibaum n’a pas goûté du tout la prestation de son équipe à Lugano. La réunion qui a suivi semble avoir été bénéfique. Réponse plus précise ce samedi contre Servette. KEYSTONE

Avant même le coup d’envoi de cette saison de Super League, Marco Schällibaum avait clairement dit qu’il faudrait attendre la première pause du championnat - due à la Coupe de Suisse - pour se rendre compte à quoi ressemblerait Yverdon Sport. Un délai légitime au vu de la quinzaine de nouveaux joueurs qui ont débarqué dans le Nord-Vaudois ces dernières semaines.

Un premier mois au cours duquel le champion de Challenge League a alterné le bon et le beaucoup moins bon. «Sur le plan comptable, analyse Marco Schällibaum, les quatre points que nous avons obtenus lors de nos quatre premières sorties me satisfont. Pour ce qui concerne la qualité de nos prestations, le bilan n’est pas aussi positif. Si nous l’avons emporté face à un LS nettement supérieur, en 1re mi-temps surtout, c’est grâce à notre réalisme offensif qui est un atout important. Contre Zurich, puis surtout à Lugano, nous n’avons pas été assez longtemps au niveau pour éviter la défaite. La seule performance collective qui m’a vraiment plu a été celle que nous avons offerte contre YB (2-2).»

Une claque salutaire?

Fessé (1-6) au Tessin il y a deux semaines, YS a donc quelque chose à se faire pardonner contre Servette. «Cette claque ne nous a pas plu du tout. Comme mes dirigeants, j’étais très irrité car nous avions pourtant bien entamé le match contre, il est vrai, un excellent adversaire. Je l’ai d’ailleurs bien fait comprendre à mes joueurs lors de la réunion que nous avons eue dès le lendemain. Et la réaction qu’ils m’ont tout de suite montrée la semaine suivante à l’entraînement, puis en Coupe, tend à me faire croire que mon message a bien passé, que le groupe, qui apprend peu à peu à bien vivre ensemble, est dans une nouvelle dynamique. La saison dernière, nous avions déjà connu de grosses défaites - contre Wil (0-4) et SLO (0-5) - auxquelles nous avions su répondre de la meilleure des façons. J’attends la même réaction de mon équipe contre Servette, même si le contexte sera très différent.»

«Grâce aux quatre matches de qualification pour la Ligue des champions, les Genevois ont acquis un rythme supérieur.» Marco Schällibaum, coach d’YS

Un défi d’autant plus compliqué que, cette fois, YS est un néo-promu qui sera opposé à la deuxième meilleure équipe du pays. Des Genevois qui n’ont toutefois remporté qu’un seul de leurs quatre premiers matches et qui viennent de vivre un dernier mois éreintant avec des échéances tous les trois jours. «Je ne crois pas qu’ils seront fatigués samedi, coupe le coach yverdonnois. Au contraire, grâce aux quatre matches de qualification pour la Ligue des champions, les Servettiens ont acquis un rythme supérieur. Ensuite, ils n’ont plus joué depuis leur tranquille rencontre de Coupe du week-end passé. C’est une équipe très solide et dotée de très belles individualités que nous allons affronter. Mais nous sommes prêts à relever ce défi.»

La der à Neuchâtel

Un nouveau départ qui se déroulera à huis clos et aura, pour la deuxième et dernière fois, pour cadre le stade de la Maladière à Neuchâtel. Après un déplacement à Winterthour dans une semaine, YS retrouvera enfin son Stade municipal le 24 septembre prochain où il accueillera le FC Bâle dans une enceinte qui pourrait afficher complet pour ainsi fêter dignement ce retour en Super League.



André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.