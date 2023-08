Football – Zeki Amdouni débloque son compteur et qualifie Burnley à la 90e minute Le Genevois a inscrit son premier but en Angleterre. L’attaquant a été décisif à la dernière minute du 2e tour qualificatif de la Coupe de la ligue (0-1). Burnley s’est qualifié sur le terrain de Nottingham Forest. Ugo Curty

Zeki Amdouni (en jaune, ici au duel avec Brandon Aguilera) s’est mis en évidence en Coupe de la Ligue anglaise. KEYSTONE

Il aura fallu trois matches à Zeki Amdouni pour inscrire son premier but en Angleterre. Muet après deux rencontres de championnat, le Genevois de 22 ans a trouvé la faille avec Burnley, mercredi soir. L’ex-Bâlois, entré en jeu dans le dernier quart d’heure, a libéré les siens à la 90e minute sur le terrain de Nottingham Forest. Un goal qui permet aux Clarets de se qualifier pour le troisième tour de la Coupe de la ligue.

«J’attendais ce premier goal et je suis très heureux d’avoir pu le marquer devant nos supporters pour fêter avec eux, a raconté Zeki Amdouni au média officiel du club. Dans ce genre de rencontres, les joueurs qui sortent du banc sont importants. Ce n’est pas simple de jouer deux fois en quelques jours. C’était donc encore plus important de marquer ce but qualificatif à la 90e minute.»

Retenu par Murat Yakin

L’ancien joueur du SLO et du LS a rejoint la Premier League cet été. Burnley, entraîné par Vincent Kompany, a dépensé 18 millions pour s’attacher ses services. Samedi, le néo-promu reçoit Tottenham pour décrocher ses premiers points en championnat cette saison.

Le Romand a vécu une belle journée mercredi, puisque Murat Yakin l’a aussi retenu pour les deux prochains matches de l’équipe de Suisse en qualifications pour l’Euro 2024. L’avant-centre s’est déjà rendu indispensable avec la sélection, après la blessure de Breel Embolo, et le départ de Haris Seferovic aux Émirats.

