Sport extrême sur la Riviera – Forcé de se délocaliser, le Bukolik fêtera ses 20 ans à fond la caisse Ancré sur les hauts de Montreux, le Bukolik Festival se déplace cette année à Villard-sur-Chamby dès ce vendredi. Julien Lilla

L’évolution technique des équipements rapproche les skateurs toujours un peu plus de l’espace. Bukolik Festival

«Le Bukolik est la plus vieille compétition de freeride sur route au monde!» Organisateur depuis quinze ans, Luca Salvadore a vu cette manifestation prendre progressivement son envol avant d’acquérir une notoriété loin à la ronde. À l’occasion de cette 20e édition, il s’en remémore les premiers balbutiements.

«Tout a débuté à Lausanne, où quelques riders du coin fusaient sur les routes de la ville à rollers. Mais avec la circulation, cela devenait vraiment dangereux.» La bande du chef-lieu vaudois migre donc dès 2003 sur les hauts de Montreux afin de pouvoir organiser un événement sur route fermée. Le Bukolik Festival devait permettre aux participants de dévaler les pentes en toute sécurité.

«Il y aura aussi des amateurs et des novices de «downhill», c’est toute la beauté du Bukolik.» Luca Salvadore, organisateur du Bukolik Festival

«Du 11 au 13 août, les meilleurs descendeurs de Suisse et du monde entier viendront s’affronter sur notre descente. En témoigne la participation de la triple championne du monde de descente sur rollers: la Suissesse Romane Favia. Mais, il y aura aussi des amateurs et des novices de downhill, c’est toute la beauté du Bukolik. Ces derniers peuvent découvrir notre sport sans risquer d’entrer en collision avec d’autres véhicules», relève Luca Salvadore.

Toujours avoir un plan B

En temps normal, le Bukolik se déroule sur la route de Sonloup, aux Avants. Rénovations du funiculaire oblige, il a dû délocaliser cette année de l’autre côté de la colline à Villard-sur-Chamby.

«Nous sommes très attachés aux Avants et, là-bas, tout le monde connaît l’événement. Son funiculaire est aussi un vrai plus: le fait de voir des riders descendre au milieu des champs, des vaches et des sapins et ensuite remonter en funi au-dessus du lac apporte un certain charme à notre manifestation. Cette année, nous devons faire autrement et c’est vrai que cela a compliqué l’organisation, précise Luca Salvadore. Nous avons fait énormément de porte-à-porte dans le voisinage afin de leur faire part du nouveau projet ainsi que pour les avertir de ses complications logistiques.»

Malgré les changements que cela implique, il était impensable pour les organisateurs de tout annuler cette année: «Même lors de la période Covid, le Bukolik a toujours eu lieu. Alors ce n’est pas un funiculaire qui va nous arrêter, sourit l’organisateur. Mais, il est vrai que nous nous réjouissons de retrouver les Avants pour les éditions à venir.»

«Nous nous attendons à ce que les meilleurs se fassent flasher à plus de 120 km/h.» Luca Salvadore, organisateur du Bukolik Festival

Les freeriders partiront depuis l’ancien restaurant du montagnard à Villard-sur-Chamby et termineront 3 km plus bas juste au-dessus de la gare de Chamby. Le tout sur une route dont l’asphalte vient d’être rénové.

«Cela fait onze ans que nous n’avions plus emprunté ce tronçon. Il est moins sinueux et donc beaucoup plus axé sur la vitesse. Les participants les plus rapides avalent probablement cette distance en moins de 2’15’’. Nous avons ajouté un radar sur le bord de la route, et nous nous attendons à ce que les meilleurs se fassent flasher à plus de 120 km/h».

Avec une championne du monde Romane Favia pratique la descente en roller depuis seulement quatre ans, mais elle est déjà une pointure dans sa discipline. La Lausannoise de 23 ans est triple championne du monde de Inline Downhill, une catégorie au programme du Bukolik, manifestation qui tient une place spéciale dans son cœur.



Quelle est votre relation avec le Bukolik?

Une relation fusionnelle. En 2020, je me suis rendue au Bukolik la fleur au fusil en participant à ma première course professionnelle. J’y ai découvert l’adrénaline que cette discipline procurait ainsi que la ferveur du public. Je suis tombée immédiatement amoureuse de ce sport. C’est également là-bas que j’ai rencontré mon coach actuel. Pour vous, c’est un immanquable en quelque sorte?

Oui, absolument! Je considère les membres de l’équipe comme ma famille alors, si mon agenda me le permet, j’essaye toujours de participer. Il y a aussi un excellent niveau, c’est vraiment idéal pour pouvoir se tester tout en prenant un maximum de plaisir. Il faut avouer que le décor de carte postale aide également. À quelles courses prendrez-vous part?

Je me remets difficilement d’une blessure, mais je participerai dans tous les cas à la compétition de streetluge, car elle se prête très bien au parcours. Et je prendrai évidemment mes rollers avec moi (rires).

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.