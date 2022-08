L’essayiste canadienne Naomi Klein a documenté, dans «La stratégie du choc» (Actes Sud, 2015), comme les situations de choc – traumatismes collectifs, guerres, catastrophes naturelles – sont des terreaux fertiles pour les gouvernements afin de faire passer des lois auparavant jugées inacceptables par la population. Nous serions plus disposés à suivre les fausses bonnes idées de ceux qui défendent en réalité surtout leur projet économique. Cette analyse permet de comprendre le projet de l’Alliance vaudoise (Centre, UDC et PLR), qui veut faire voter au Grand Conseil une exception à la loi qui interdit aujourd’hui de forer les hydrocarbures – carburant fossile – dans le canton.

Les législateurs ont voté cette interdiction en 2018 pour plusieurs bonnes raisons: protéger nos ressources en eau des risques de pollution chimique; refuser le fracking, technologie dangereuse qui consiste à injecter des fluides dans les sous-sols et fracturer la roche; empêcher d’émettre dans l’atmosphère du CO 2 et du méthane, gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO 2 . Cette extraction augmenterait le gaz à effet de serre que nous relâchons dans l’atmosphère, intensifierait le dérèglement climatique et, donc, les canicules et sécheresses que doivent déjà subir nos paysans et nos concitoyens.

«L’Alliance instrumentalise notre peur de la pénurie d’électricité pour faire reculer un acquis important en matière de protection de l’environnement et du climat!»

L’Alliance vaudoise utilise le prétexte de la prochaine pénurie d’électricité pour justifier leur projet. Mais le temps que prendraient les procédures, l’extraction et la transformation est si long qu’il ne représente pas une solution réaliste pour cet hiver. L’Alliance instrumentalise en fait notre peur de la pénurie d’électricité pour faire reculer un acquis important en matière de protection de l’environnement et du climat!

Ce projet est un prétexte pour fermer les yeux sur les réelles actions à entreprendre. Nous devons investir dans les énergies renouvelables comme le photovoltaïque, pour remplacer le gaz et le mazout, et assurer notre indépendance énergétique. Ainsi qu’élaborer un plan de sobriété énergétique, des mesures et pratiques pour éviter certaines demandes en énergie. Éteindre l’éclairage public, les vitrines et bureaux inoccupés la nuit, assainir les bâtiments. Et viser en priorité les conditions structurelles – les secteurs des bâtiments, des transports ou de l’industrie – avant les comportements individuels.

Fortunes et multinationales à contribution

Alors que le 1% le plus riche pollue plus que la moitié la plus pauvre de l’humanité, nous devons en outre faire participer financièrement aux efforts climatiques les grandes fortunes et les multinationales qui sont hébergées dans notre canton.

Pour une politique climatique réaliste, combattons la stratégie mensongère «du choc» de l’Alliance vaudoise, qui veut poursuivre et imposer un modèle économique insoutenable, sans questionner la surconsommation de quelques-uns. Choisissons le virage de la sobriété énergétique et de la justice climatique!

Mathilde Marendaz Afficher plus Députée Ensemble à Gauche et conseillère communale Solidarité & Écologie à Yverdon

