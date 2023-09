Formation des enseignants – Un climat de travail «toxique» dénoncé par des employés de la HEP La Haute École pédagogique du canton de Vaud doit faire face à une vague de départs. Des collaborateurs dénoncent des lacunes au niveau de la gouvernance. Raphaël Cand

Des collaborateurs de la Haute École pédagogique du canton de Vaud déplorent une grande opacité ainsi qu’un manque de reconnaissance, de confiance et de vision, manifestés par de «graves lacunes dans la gouvernance». CHRISTIAN BRUN

Mais que se passe-t-il à la Haute École pédagogique (HEP) du canton de Vaud, là où sont formés les profs de demain? En juin, on pouvait en effet lire dans «L’Éducateur», revue du Syndicat des enseignants romands, quelques lignes laissant transparaître une situation tendue: «Entre les arrêts maladie, les démissions et les personnes qui cherchent ailleurs… entre les personnes qui souffrent en silence et celles qui ont peur de parler, on ne compte plus les multiples problèmes liés à une gouvernance en manque avéré de transparence et visiblement maltraitante.»