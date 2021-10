C’est vous qui le dites 20 octobre - Formation, énergies, loi Covid, climat

Formation

Osons modifier nos exigences

Les médias nous informent que nous sommes face à un manque de main-d’œuvre dans de nombreuses professions. Personnel soignant, électriciens, informaticiens, etc. En fonction de la profession, il y a des contraintes liées à l’horaire. Certains métiers nécessitent un suivi jour et nuit 365 jours sur 365.

Les employeurs ont intérêt à former le personnel et chercher le moyen de le conserver. Des initiatives obligeant les autorités à plus légiférer ne vont pas solutionner le manque. L’ambiance de travail est avant tout une affaire de tout un chacun.