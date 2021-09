La Bâtie – Festival de Genève – Forsythe culmine, Koutchoumov chagrine Début de semaine en dents de scie pour les festivaliers, entre le ravissement provoqué par «A Quiet Evening of Dance» et la déception causée par «Après Hamlet», deux événements phares de la première mi-temps. Katia Berger

Entre la classique Parvaneh Scharafali et le breakdancer Rauf Yasit, l’harmonie s’obtient à force d’incessantes tractations. BILL COOPER

En lévitation. Tel est l’état dans lequel les spectateurs ont quitté le Théâtre du Léman ces mardi et mercredi soirs, après s’être laissés soulever l’âme par William Forsythe et le «Quiet Evening of Dance» que le chorégraphe américain leur a régalé à La Bâtie. Sept danseurs, souverains, y mettaient fin à dix-sept mois de torpeur en offrant aux cieux chorégraphiques cette comète passagère. Créée à Londres en 2018, la pièce ne se jouera plus, en effet, aussitôt achevée la présente tournée. À la délectation générale, autant dire que s’est donc mêlée la gratitude d’avoir assisté à une prestation historique.

Rauf «RubberLegz» Yasit dialogue aussi humblement qu’expertement avec Brigel Gjoka dans «A Quiet Evening of Dance». BILL COOPER

Amalgamant nouveautés et morceaux du répertoire forsythien, le patchwork commence dans un silence à peine chatouillé de gazouillis synthétiques. Plus tard sonneront des partitions du baroque Jean-Philippe Rameau ou du compositeur contemporain Morton Feldman. Semblable épure règne sur le plateau, que seuls strient les longs gants et les chaussons de couleur portés par les interprètes, deux par deux le plus souvent, comme pour souligner les discours mutiques que s’adressent leurs membres. Avec les bras pour principaux porte-voix.

Même l’humour s’invite, sous forme de morpion ici, dans le duo de Jill Johnson et Christopher Roman. BILL COOPER

Car ça ne cesse de parler, chez l’ex-directeur du Ballet de Francfort et fondateur de feu la Forsythe Company, dissoute en 2015. D’une réplique à l’autre, les corps s’écoutent mutuellement, reprennent ici une bribe de question, lui ajoutent ailleurs un fragment de réponse. Tantôt puisant aux sources du classique, tantôt intégrant les apports hip-hop rondement proposés par Rauf Yasit, alias RubberLegz, les solutions se négocient. Avec douceur, comme l’indique le titre du spectacle, mais sans jamais nier la part de tractation, voire de marchandage, qu’il y a dans tout échange.

L’accord obtenu par les danseurs, tous des fidèles du maître, passe par d’incessants pourparlers, qui englobent l’organisme depuis les orteils jusqu’aux sourcils: souffles, sourires et autres marques de surprise rentrent dans la chorégraphie de William Forsythe. En plus de l’humour qui jaillit à tout moment de la discussion, c’est à la volonté obstinée d’y parvenir qu’on doit l’harmonie qui finit par gagner tout le monde, artistes comme public. Une harmonie qui, par chance, n’est jamais acquise mais doit se rechercher infatigablement, encore au lendemain d’une «Quiet Evening of Dance».

La contrainte du diptyque

Hélas, c’est une impression de déséquilibre qui ressort au contraire de la mise en scène par Natacha Koutchoumov de son nouveau «Après Hamlet». Second volet du diptyque entamé par «Summer Break» en 2019 – à revoir en miroir dans le cadre de cette 45e Bâtie –, la codirectrice de la Comédie s’est ici encore inspirée de Shakespeare pour confronter le prince du Danemark à une pratique du théâtre actuel, le «bord plateau», tout comme elle l’avait fait en situant le «Songe d’une nuit d’été» dans le contexte d’une audition de casting.

Toujours juste, c’est une Charlotte Dumartheray enceinte de sept mois et demi qui campe Ophélie, censément engrossée par le défunt roi dans cette relecture d’«Hamlet». LUCIEN MONOT

L’opération avait été couronnée de succès, tant la comédienne qu’est également Natacha Koutchoumov avait nourri de son expérience vécue sa relecture sophistiquée de la comédie shakespearienne. Cette fois, le détour par cet exercice de médiation culturelle que sont les rencontres organisées à l’issue d’une représentation entre l’équipe artistique et les spectateurs ne convainc pas. Entre autres, parce que l’interprétation de la tragédie par la metteuse en scène se suffit à elle-même, sans nécessiter d’ancrage contemporain. En un mot, ce «Hamlet» se serait bien passé d’«après».

Dans cette scène d’«Après Hamlet», Arnaud Huguenin (le metteur en scène, debout) réduit ses acteurs au silence (Charlotte Dumartheray, à gauche, Jérôme Denis en Hamlet, et Géraldine Dupla, Gertrude). MAGALI DOUGADOS

L’équipe artistique, précisément, reste inchangée dans cette deuxième production. Même subtile scénographe (Sylvie Kleiber), quoique le présent décor se soit considérablement encombré depuis le premier, mêmes créateurs son et lumière, mêmes comédiens amplifiés par un micro, à ce détail près que la courante grossesse de Charlotte Dumartheray assoit providentiellement la thèse de Natacha Koutchoumov selon laquelle le défunt roi Hamlet, père du protagoniste et époux d’une Gertrude adultère, aurait mis en cloque Ophélie, l’amoureuse de son fils, dont la folie paraît dès lors plus légitime encore.

Une sordide affaire de famille, donc, que plusieurs éléments visuels rapprochent d’un «Festen» cinématographique. Parmi l’audience de la salle modulable de la Comédie se tiendraient ainsi pêle-mêle l’oncle régicide, le père coupable d’avoir défloré sa propre bru et la mère parjure, qu’une pièce dans la pièce permettrait de démasquer. Seulement l’effet gigogne au cœur de l’original élisabéthain étouffe sous le troisième niveau en forme d’échange à bâtons rompus avec le public. La transposition qu’on saluait comme une belle complication horlogère dans «Summer Break» n’ajoute cette fois que de la confusion, et grippe les rouages.

