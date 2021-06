Auto – Fort de son allure robuste,l’Outback rajeunit sa cible Le Subaru Outback était un précurseur, avec sa stature entre break pour l’aventure et SUV. Sa nouvelle mouture veut séduire une clientèle plus jeune. Gil Egger,

Il fut le premier break à vocation tout terrain, ou plutôt tout chemin. Sa robustesse a fait son succès, son dessin plus musclé veut élargir son public. G. Egger — Subaru-DR

Subaru a toujours été une marque de breaks. Elle a bâti sa réputation sur sa solidité et les aspects pratiques de ce genre de carrosserie. La traction intégrale fait partie de ses atouts depuis le début. En 1996, son modèle Outback poussait la polyvalence un peu plus loin, en proposant une caisse surélevée, des passages de roues soulignés de plastique noir et des protections lui ouvrant l’accès à des chemins non aménagés. Un style unique à l’époque, suivi quelques années plus tard par Audi avec son A6 Allroad par exemple (en 2000).

L’importateur Emil Frey nous a invités à son siège de Safenwil et sur les routes environnantes pour faire connaissance avec sa nouveauté.