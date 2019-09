Fort scepticisme vaudois face à l’accord avec le Mercosur

Pour l’instant, on ne connaît pas encore les détails de l’accord de libre-échange avec le Mercosur, qui regroupe plusieurs pays d’Amérique latine. Mais ça n’empêche pas d’être méfiant à l’égard de ce texte défendu par Guy Parmelin, voire de s’y opposer. Le Grand Conseil l’a bien fait savoir mardi, par la voix de la gauche, du centre et d’une partie de la droite.

Le Grand Conseil a en effet adopté deux textes déposés par le Vert Raphaël Mahaïm et l’UDC Yvan Pahud. Le premier demande au Conseil d’État de persuader l’Assemblée fédérale qu’il faut faire voter la population sur cet accord. Le second veut en exclure les produits agricoles. L’un a été accepté par 74 voix contre 60 (avec trois abstentions) et l’autre par 77 députés contre 33 (avec 10 abstentions).

«Avec cet accord, on encourage la déforestation, car les entreprises brésiliennes pourront exporter davantage, estime Yvan Pahud. L’UDC a toujours été droite dans ses bottes pour soumettre les accords internationaux au peuple. Il faut le faire aussi pour cet accord-là.»

L’argument de la déforestation? Avec celui des feux de forêt qui sévissent en ce moment en Amazonie, il est beaucoup utilisé par le camp des anti-accord. «Nous parlons ici de bœufs bourrés aux hormones et aux antibiotiques, de concurrence déloyale, de risque pour nos agriculteurs», ajoute le socialiste Jean Tschopp.

La question montre surtout une division importante de la droite. D’un côté, on trouve les tenants de la prudence face à un accord encore flou et de la défense des PME et des agriculteurs. De l’autre, on trouve aussi des défenseurs de l’agriculture, qui craignent les détails d’un accord encore flou. Bref, des arguments similaires, mais sous-titrés de manière diamétralement différente.

Ainsi l’argument de la forêt amazonienne est aussi utilisé par le camp des pro-accord, mais pour être renversé: «Nous devons défendre nos entreprises, avec la suppression de barrières douanières», contre-attaque Carole Dubois, la cheffe du groupe PLR. «Avant de prendre une décision, il faut savoir sur quoi nous votons. Ce n’est pas en refusant un accord que nous sauverons l’Amazonie.» La formule est d’Isabelle Chevalley, conseillère nationale Vert’libérale qui soutient l’accord. Mais pour le coup, celle-ci a été désavouée par ces collègues de parti mardi.

Au rayon de la défense des entreprises, le PLR Guy-Philippe Bolay note l’importance du marché brésilien. «Un accord permettrait de supprimer à terme les droits de douane de 96% des produits suisses exportés», explique le vice-directeur de la Chambre vaudoise de commerce et d’industrie (CVCI). Il a été désavoué par la majorité du parlement.