Les marchandises non conformes découvertes sont principalement des montres, des bijoux, des lunettes, des sacs et des porte-monnaie. KEYSTONE/GAETAN BALLY

L’Administration fédérale des douanes (AFD) a saisi en 2020 une fois et demie plus de contrefaçons d’articles de marque qu’en 2019. Cette hausse s’explique par l’essor du commerce en ligne et le renforcement des contrôles.

Au total, 4433 contrefaçons d’articles de marque ont été saisies au cours de l’année 2020, contre 2906 en 2019, indique jeudi l’AFD dans un communiqué. Les marchandises non conformes découvertes sont principalement des montres, des bijoux, des lunettes, des sacs et des porte-monnaie.

Le nombre de documents falsifiés a diminué, probablement en raison des restrictions d’entrées à la frontière. Le nombre de passeports falsifiés mis en sûreté est tombé à 142, soit environ la moitié du nombre de l’année précédente. Le nombre de médicaments et produits dopants découverts a également diminué.

Les découvertes dans le domaine de la contrebande et de la criminalité sont restées «globalement au même niveau» que l’année précédente. Le domaine des stupéfiants s’est toutefois distingué, avec une hausse des quantités d’héroïne (de 20kg en 2019 et à 55kg en 2020) et de cocaïne (de 124kg en 2019 à 162kg en 2020) saisies.

Enfin, l’augmentation du commerce en ligne et les commandes plus petites et plus fréquentes des entreprises ont provoqué une hausse des déclarations en douane. L’AFD en a enregistré 50 millions en 2020, contre 40 millions en 2019.

Les recettes globales de l’AFD ont légèrement diminué en 2020. Elles sont passées de 23 à 21,8 milliards de francs. La diminution des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée, qui représente la moitié des recettes, explique la majeure partie de la baisse.

ATS