Espagne – Une forte explosion au centre de Madrid fait deux morts La détonation, très puissante, est due au gaz. Elle a détruit trois étages du bâtiment situé près d’une résidence pour personnes âgées et fait plusieurs blessés.

Une forte explosion s’est produite mercredi après-midi dans un immeuble du centre de Madrid AFP L’immeuble a été éventré. AFP le souffle de l’explosion a été ressenti dans toute la capitale et les secours affluaient en masse. AFP 1 / 6

Une forte explosion s’est produite mercredi après-midi dans un immeuble du centre de Madrid, selon la Télévision nationale espagnole (TVE) et des témoins. L’explosion est due au gaz, selon le maire de la capitale, José Luiz Martínez Almeida. «Au moins» deux personnes ont péri dans la très violente explosion qui a détruit mercredi un immeuble du centre de Madrid, a-t-il annoncé à la presse. L’explosion a également fait un nombre indéterminé de blessés, a-t-il dit, ajoutant que leurs blessures seraient «légères».

Six étages de cet immeuble ont été soufflés par l’explosion, selon un des correspondants de l’AFP sur place. L’immeuble, d’où s’échappait de la fumée, jouxte une résidence pour personnes âgées et est proche d’un établissement scolaire. Selon les médias locaux, le souffle de l’explosion a été ressenti dans toute la capitale et les secours affluaient en masse.

