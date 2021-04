Football – Fortement remodelé, le SLO doit se satisfaire d’un point Stade-Lausanne-Ouchy a dû se contenter du point face à Winterthour (1-1). Cette nouvelle parité, la 12e de la saison, le maintient toujours à six longueurs de la deuxième place occupée par Thoune. Julien Boegli, Wil

Christian Schneuwly et le SLO doivent se contenter d’un nul. keystone-sda.ch

Une chose est vite apparue évidente sur la pelouse synthétique de Wil – celle de la Schützenwiese étant impraticable ce printemps: Winterthour n’avait pas pour intention de prendre le jeu à son compte. Les Zurichois, qui n’ont plus rien à espérer ni à craindre en cette fin de concours, ont rapidement cherché à noyer les desseins vaudois en densifiant le milieu de terrain ainsi qu’en ralentissant autant que possible le rythme. Ce qui a conduit à une rencontre extrêmement pauvre en opportunités.

Sur la première de la partie, les Stadistes sont parvenus à ouvrir la marque d’une frappe croisée de Rafidine Abdullah (8e). Un départ idéal, qui n’a cependant pas connu de suite favorable. Peu à peu, ils ont laissé Winterthour émerger puis se faire plus présent dans le camp vaudois, jusqu’à concéder l’égalisation peu avant la demi-heure. La déviation de Ramizi trouvait le gardien Justin Hammel sur son chemin, avant que Buess ne profite du rebond.

Le SLO a manqué de repères

L’impuissance du SLO s’est poursuivie tout au long de la seconde mi-temps, matérialisée par cet envoi longue distance de Zeki Amdouni à vingt minutes du terme, trop centré pour inquiéter le gardien zurichois.

Au gré des suspensions et des blessures, mais aussi de ses choix tactiques, l’entraîneur Meho Kodro a proposé un alignement fortement remodelé par rapport à celui qui a subi la défaite une semaine plus tôt contre Thoune. Des dix joueurs de champ, seuls Albizua, Asllani et Amdouni ont ainsi été titularisés sur le terrain saint-gallois. Dans ce contexte forcément chamboulé, le SLO a manqué de repères.

Winterthour – Stade-Lausanne-Ouchy 1-1 (1-1) Afficher plus Bergholz (Wil). 5 spectacteurs. Arbitre: Mme. Staubli. Buts: 8e Amdouni 0-1, 28e Buess 1-1. Winterthour: Marzino; Gantenbein (83e Isik), Baak, Lekaj, Wittwer; Pepsi (83e Kriz), Arnold; Ltaief (Calla), Ramizi (95e Rama), Ballet (95e Mahamid); Buess. Entraîneur: Loose. Stade-Lausanne-Ouchy: Hammel; Asllani (83e Lahiouel), Hajrulahu, Albizua, Routis, Ndongo; Qarri (66e Mbenza), Abdullah, Schneuwly (66e Gaillard), Ajdini (75e Gazzetta); Amdouni. Entraîneur: Kodro. Notes: Winterthour sans Alves, Costinha, Gonçalves, Roth, Schüpbach, Spiegel, Tolino (blessés) ni Hammer (malade). Stade-Lausanne-Ouchy sans Bamba, Rüfli, Tavares (suspendus), Da Silva, Dalvand, Laugeois ni Perrier (blessés). Avertissements: Abdullah (5e, jeu dur), Routis (30e, jeu dur), Gantenbein (60e, jeu dur), Ajdini (64e, antijeu) et Arnold (93e, antijeu). Coups de coin: 7-1 (4-0).

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.