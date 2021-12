Tempête Frank en Suisse – Fortes rafales de vent enregistrées pour débuter le week-end Des rafales ont atteint une vitesse record de 136 km/h au sommet du Säntis en Suisse alémanique. Des dangers d’avalanches sont également indiqués, notamment en Valais.

Les rafales de vent ont atteint une vitesse record de 136 km/h au sommet du Säntis (photo d’illustration). KEYSTONE

La tempête Frank a décoiffé quelques sommets samedi matin, avant des rafales qui ont atteint une vitesse record de 136 km/h au sommet du Säntis. En Suisse romande, 88 km/h ont été mesurés au sommet du Chasseral.

En plaine, SRFMeteo indique samedi sur son compte Twitter que des rafales de 88 km/h et 84 km/h ont été enregistrées respectivement à Rünenberg (BL) et st Joseph (SO). Un maximum de 62 km/h a été observé à Fahy (JU).

Danger d’avalanches

De son côté, l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) a qualifié de marqué le degré de danger sur l’arc jurassien et dans les Alpes.

Il l’a même estimé fort dans l’ouest du Valais près de Monthey, du Val-d’Illiez et de la région d’Emosson. Au-dessus de 2400 mètres, des avalanches pourraient se produire surtout sur les versants ouest, nord et est. En dessous de 1800 mètres, des avalanches moyennes de neige mouillée sont aussi à craindre.

