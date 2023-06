Tribunal de Lausanne – «Fou de jalousie, il a tendu un piège mortel à son amie» Le procureur requiert neuf ans de prison contre l’homme qui a tenté par deux fois de tuer sa compagne à La Tour-de-Peilz et à Crissier. Claude Beda

L’affaire est jugée par le Tribunal criminel de Lausanne au Palais de Montbenon. 24 heures/Odile Meylan

«Il savait depuis longtemps qu’elle le trompait, ce qui a nourri sa haine», estime Audrey Rentsch. La procureure requiert 9 ans de prison ferme contre le trentenaire qui a tenté par deux fois de tuer son amie à La Tour-de-Peilz et à Crissier en 2021, la première fois à mains nues, la seconde avec un couteau. Il comparaissait, mardi et mercredi, devant le Tribunal criminel de Lausanne pour tentative d’assassinat – voire tentative de meurtre, d’omission de prêter secours, de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure.