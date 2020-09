Canton d’Uri – Fouilles d’urgence sur un glacier à 2800 m d’altitude Des objets datant de la période du mésolithique avaient été trouvés sur le glacier du Brunnifirn (UR). Ils montrent qu’on y cherchait des cristaux dans cette zone déjà dans la période allant de 7500 à 5800 avant Jésus-Christ.

Des archéologues ont effectué des fouilles d’urgence à 2800 mètres d’altitude pour trouver les traces des premiers cristalliers, il y a 10’000 ans. Service d’archéologie du canton

Des fouilles d’urgence ont été réalisées pendant trois jours à 2800 mètres d’altitude sur un glacier de l’Oberalpstock, dans le canton d’Uri. L’objectif était de sécuriser les traces laissées par des cristalliers il y a 10’000 ans.

Le site sur le glacier de Brunnifirn avait été repéré en 2013 par des cristalliers qui y ont trouvé des restes de bois, des bois de cervidés et des éclats de cristaux. Les objets se sont révélés être de la période du mésolithique et parmi les plus anciens conservés dans la glace dans la région alpine, ont indiqué vendredi la Chancellerie du canton d’Uri et l’Institut «Cultures des Alpes».

Ces objets montrent que des gens cherchaient des cristaux dans cette zone déjà dans la période allant de 7500 à 5800 avant Jésus-Christ. Le site étant menacé par l’érosion, les alpinistes et les cristalliers, le canton d’Uri a autorisé une fouille d’urgence. Les résultats des fouilles ne seront disponibles qu’après analyse des composants organiques des échantillons de sol.

ATS/NXP