Autour du blé et du pain – Fours en fête et grand brunch à Échallens La seconde édition de La Fournée Fête du blé et du pain se déroulera le samedi 2 septembre dans huit villages du Gros-de-Vaud et à Échallens. Sylvain Muller

L’équipe du four à pain de Poliez-le-Grand sera de nouveau de service le samedi 2 septembre prochain dans le cadre de la manifestation La Fournée. LA FOURNÉE

«Le scénario idéal est que les gens aillent découvrir un ou deux fours à pain dans la région le matin, puis nous rejoignent au Moulin d’Échallens pour le brunch. La Fournée doit vraiment devenir un grand rendez-vous annuel rassembleur du Gros-de-Vaud, d’autant plus que ce dernier site est celui qui devrait accueillir le futur Espace du blé au pain.»

En tant que nouvelle directrice de l’Office du tourisme Échallens région et membre du comité d’organisation de la Fournée Fête du blé et du pain, Géraldine Regamey déborde doublement d’enthousiasme par rapport aux festivités qui se dérouleront pour la seconde fois le samedi 2 septembre prochain. «La première édition a été copieusement arrosée, mais cette fois, c’est sûr, il fera beau», promet-elle.

Filière à l’honneur

L’idée est toujours de mettre en valeur les trois acteurs de la filière du pain (agriculteurs/meuniers/boulangers), tout en maintenant la flamme entre les éditions de la Fête du blé et du pain qui sont organisées tous les dix ans. Comme l’an passé, des fours à pain de la région seront mis en chauffe au petit matin et proposeront leur production en vente directe (à Bottens, Boulens, Chapelle-sur-Moudon, Froideville, Naz, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet et Sugnens).

Pour les relier, les organisateurs proposent des trajets en calèche ou en remorque tirée par un vieux tracteur, mais aussi trois parcours pédestres (2x8 km ou 14 km), ainsi que, en collaboration avec le Vélo Club Échallens, deux balades guidées à vélos (famille 22 km ou sportive 28 km).

Regroupement à Échallens

Dès 11h, tout le monde est invité à se retrouver au pied du Moulin d’Échallens, où le brunch sera servi et des visites de l’édifice organisées (inscriptions pour l’un, pour l’autre ou pour les deux sur www.fetedubleetdupain.ch). Des animations pour petits et grands seront également proposées. Outre le brunch, il sera possible de se restaurer sur place avec, notamment, des spécialités boulangères… confectionnées par les artisans de la région avec de la farine du Gros-de-Vaud, évidemment!

