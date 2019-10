FR Gottéron éliminé de la Coupe par Rapperswil

Christian Dubé l’avait annoncé vendredi à l’issue du match de championnat perdu à domicile contre les ZSC Lions (2-4): FR Gottéron jouerait le coup à fond dimanche en Coupe de Suisse. Pour ce huitième de finale à Rapperswil, le directeur sportif avait convoqué tous ses joueurs valides (Bykov et Sprunger sont toujours blessés) et aligné son équipe-type, si l’on excepte la présence de Ludovic Waeber devant les filets à la place du titulaire habituel, Reto Berra.

Rapperswil, qui comptait de son côté du le retour au jeu du Tchèque Roman Cervenka, a malgré tout été la meilleure équipe dès les premiers coups de patins. Les Saint-Gallois, vainqueurs de la compétition en 2018, ont pris l’avantage grâce à une déviation involontaire du patin signée Nico Dünner (11e, 1-0). Ils ont ensuite doublé la mise sur une reprise instantanée de Sandro Forrer depuis la ligne bleue (16e, 2-0).

Waeber garde Gottéron dans le match

Sans un excellent Ludovic Waeber devant les filets, l’addition aurait pu être bien plus corsée. Le gardien des Dragons a su garder son équipe dans le match jusqu’à ce que Marc Abplanalp, à la conclusion d’un effort solitaire de Killian Mottet, relance la formation fribourgeoise (33e, 2-1). Les hommes de Christian Dubé ont dû patienter jusqu’ à la 49e minute pour enfin revenir à la hauteur des Saint-Gallois lorsque Mottet a trompé le gardien Melvin Nyffeler (2-2). Rapperswil n’a toutefois pas tardé à reprendre les devants en profitant du manque de discipline des Fribourgeois. A 5 contre 3, les Saint-Gallois ont habilement trouvé la faille grâce à Kevin Clark (51e, 3-2) et du même coup inscrit le but gagnant qui leur ouvre les portes des quarts de finale (tirage au sort des affiches lundi à 12h30).

Mardi, les Fribourgeois se plongeront dans le quotidien du championnat en accueillant Langnau. Les Dragons auront cette fois-ci un nouvel homme au sein du coaching staff: Sean Simpson, l’ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse entre 2010 et 2014, sera le consultant et conseiller de Christian Dubé, qui reste ainsi l’entraîneur principal de FR Gottéron. CYP

Rapperswil - FR Gottéron 4-2 (2-0 0-1 2-1)

St. Galler Kantonalbank Arena. 4115 spectateurs.

Arbitres: MM. Dipietro, Fluri, Fuchs et Cattaneo.

Buts: 11e Dünner (Rowe) 1-0, 16e S. Forrer (Schlagenhauf, Mosimann) 2-0, 33e Abplanalp (Mottet) 2-1, 49e Mottet 2-2, 51e Clark (Rowe/5 c 3) 3-2, 59e Dünner (Wellman/ 5 c 6, cage vide) 4-2.

Rapperswil: Nyffeler; Vukovic, Dufner; Hächler, Maier; Egli, Randegger; Antonietti, Schmuckli; Wellmann, Rowe, Dünner; Clark, Cervenka, Simek; Mosimann, Schlagenhauf, S. Forrer; Hüsler, Ness, Casutt. Entraîneur: Tomlinson.

FR Gottéron: Waeber; Gunderson, Chavaillaz; Kamerzin, Furrer; M. Forrer, Stalder; Abplanalp, Marti; Marchon, Walser, Lauper; Brodin, Schmutz, Mottet; Lhotak, Schmid, Vauclair; Rossi, Desharnais, Stalberg. Entraîneur: Dubé.

Notes: Rapperswil sans Profico, Schweri (blessés), Gähler, Kristo, Spiller (surnuméraires) ni Rehak (suspendu). FR Gottéron sans Bykov, Sprunger (blessés) ni Schneeberger (surnuméraire). Temps mort demandé par FR Gottéron (58’40). FR Gottéron sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (58’30 à 58’48). Pénalités: 3 x 2’ contre Rapperswil, 7 x 2’ contre FR Gottéron.