Skicross – Fracture de l’épaule pour Fanny Smith, incertaine pour les prochaines courses La spécialiste vaudoise du skicross souffre d’une fracture à l’épaule. Sa participation aux courses d’Idre Fjäll (Suède, du 20-22 janvier) n’est pas assurée. Rebecca Garcia

Fanny Smith, ici le 14 décembre à Arosa (SUI), s’est blessée lors d’une course à Innichen (ITA) le 22 décembre. KEYSTONE

Fanny Smith sera peut-être privée du départ de sa 130e course de Coupe du monde de skicross. La Villardoue s’est blessée lors de la deuxième épreuve d’Innichen fin décembre. Elle a subi une fracture non déplacée du tubercule majeur de l’épaule. Une blessure qui la contraint à suivre un protocole de traitement entre soins et physiothérapie.

Les médecins évalueront à nouveau la situation la semaine du 9 janvier, ce qui permettra à la skieuse de savoir si elle peut participer aux courses d’Idre Fjäll, en Suède, du 20 au 22 janvier.

