Destination touristique vaudoise – Fragilisé, le château de Chillon se remet en question Fortement impactée par deux ans de crise, la forteresse réexamine son modèle économique, avec l’appui du Canton. Claude Beda

Le château de Chillon est parvenu à redresser la barre. Mais le nombre de ses visiteurs reste toujours inférieur à celui des années d’avant la pandémie. DR

Sans visiteurs durant la pandémie de Covid, Chillon s’était mis à vaciller sur son rocher. Le château avait dû licencier six collaborateurs sur sa soixantaine d’employés. Cet épisode alarmant incite le conseil de fondation à réexaminer le positionnement et la stratégie du site, via des études et un audit de la marque «Chillon».