Champ de bataille moderne – Fragments d’un ballon météorologique à Taïwan L’armée taïwanaise a annoncé avoir découvert jeudi les débris d’un engin soupçonné d’être chinois.

Les restes du ballon d’un mètre de diamètre ont été trouvés avec un appareil avec une inscription en caractères chinois de l’alphabet simplifié couramment utilisé en Chine. KEYSTONE/EPA/RITCHIE B. TONGO

L’armée taïwanaise a annoncé avoir découvert jeudi les débris d’un engin soupçonné d’être un ballon météorologique chinois et décidé le renforcement des patrouilles de surveillance des installations militaires dans un contexte de menaces croissantes de Pékin à l’égard de l’île.

Des «objets non identifiés» ont été repérés en train de tomber du ciel jeudi au-dessus des îles Matsu, dans la mer de Chine orientale, à quelque 280 km de Taipei, a indiqué l’armée.

Ont alors été découverts les restes d’un ballon d’un mètre de diamètre et un appareil avec une inscription en caractères chinois de l’alphabet simplifié couramment utilisé en Chine indiquant : «Taiyuan Radio No. 1 Factory Co., Ltd» et «instrument météorologique», selon le communiqué de l’armée.

«Notre analyse initiale est que les fragments appartiennent à un appareil de détection météorologique», a ajouté l’armée précisant que les pièces retrouvées ont été entreposées à des fins d’analyse.

«Toutes les unités sont requises pour renforcer les patrouilles sur les camps» militaires et surveiller la situation, a souligné le communiqué.

Tensions sino-américaines

Le président américain Joe Biden avait ordonné début février la destruction d’un ballon chinois qui survolait le territoire américain, y compris des zones comprenant des sites militaires sensibles.

Les responsables américains ont affirmé qu’il s’agissait d’un ballon espion faisant vraisemblablement partie d’une flotte d’engins similaires survolant la planète.

La Chine a rétorqué qu’il s’agissait d’un ballon météorologique et accusé les États-Unis de faire voler des ballons dans son espace aérien, des affirmations rejetées par Washington.

Joe Biden avait ordonné la destruction d’un ballon chinois qui survolait le territoire américain. KEYSTONE/EPA/FBI HANDOUT

La Chine a renforcé au cours des dernières années ses pressions militaires, diplomatiques et économiques sur Taïwan, qu’elle considère comme faisant partie de son territoire et dont elle se déclare prête à s’emparer, s’il le faut, par la force.

Mardi, le ministère taïwanais de la Défense a annoncé que des ballons météorologiques chinois avaient été repérés sans précisions sur leur nombre.

Il a prévenu qu’il ferait détruire en vol les ballons présentant «un niveau élevé de menaces», soulignant qu’un tel cas ne s’était pas encore présenté.

AFP

