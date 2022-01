La lanceuse d’alerte de Facebook – Frances Haugen: «Sans journalisme, la cohésion sociale est en danger» À l’occasion de la votation sur la loi sur les médias, l’ex-ingénieure de Facebook, Frances Haugen, explique comment les médias sociaux appauvrissent la diversité d’opinions, également en Suisse. Et pourquoi les contenus polarisants y sont plus visibles que les autres. Oliver Zihlmann Roland Gamp , Hannes Grassegger

Selon l’ancienne ingénieure de Facebook, la Suisse n’est pas à l’abri des effets catastrophiques des plateformes Meta. AFP

La femme qui ébranle depuis des mois le plus grand groupe médiatique du monde accorde beaucoup d’importance à la Suisse. Frances Haugen, 37 ans, informaticienne et ingénieure américaine, a travaillé pendant deux ans au sein du département de lutte contre la désinformation de Meta, la société mère d’Instagram et de Facebook. Puis elle a démissionné et a publié des milliers de documents internes.