Hockey sur glace – Francis Paré va débarquer en test au LHC L’attaquant canadien naturalisé biélorusse sera mis à l’essai deux semaines par le club vaudois à compter de jeudi. Jérôme Reynard

Francis Paré en action, sous le maillot de la Biélorussie. AFP

Au lendemain du prêt de Mark Barberio à Ak Bars Kazan (KHL), le Lausanne HC accueillera un nouveau joueur importé dans son vestiaire, jeudi, en la personne de Francis Paré, lequel s’apprête à débarquer pour un test de deux semaines.

Les deux dossiers n’ont pas grand-chose en commun, si ce n’est au rayon licences étrangères, dans le cas où l’essai de l’attaquant canadien naturalisé biélorusse débouchait sur un engagement. Pour remplacer Barberio cette saison, le LHC devrait se mettre à la recherche d’un défenseur. «On va regarder ce qu’offre le marché, confirme Petr Svoboda. Actuellement, nous avons quatre étrangers sous contrat et deux licences à disposition.»

L’une d’entre elles sera-t-elle utilisée pour Francis Paré? Il faudra voir. Car l’attaquant de 34 ans, capable d’évoluer au centre comme à l’aile, n’a plus joué depuis la rupture de son bail avec Avangard Omsk (Russie) début novembre.

Typé KHL

Habitué de la KHL (191 points dont 91 buts en 411 apparitions), où il avait remporté la Gagarin Cup avec le Metallurg Magnitogorsk en 2014, il connaît un peu le championnat de Suisse, où il avait renforcé les rangs de GE Servette en fin de saison 2016-2017 (6 buts et 6 assists en 10 matches), avant de repartir en KHL.

Francis Paré peut-il être le buteur dont a besoin le LHC? Bonne question. «Il a joué en National League, et plutôt bien et c’est un joueur très offensif, polyvalent, qui évolue sur le power play. Nous avons besoin de ce genre de profils. On va voir ce que cela donne», explique l’entraîneur lausannois, John Fust.

Jérôme Reynard est journaliste à la rubrique sportive depuis 2014. Il couvre en particulier le hockey sur glace. Plus d'infos @jeromereynard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.