Classement mondial – Franck Giovannini toujours dans le top 10 mondial La Liste 1000 est menée par Guy Savoy, à Paris. Crissier est sur la deuxième marche du podium, ex aequo. David Moginier

Franck Giovannini dans sa cuisine de l’Hôtel de Ville de Crissier. Florian Cella

Les années et les classements se suivent, et ces derniers changent un peu, un tout petit peu. La Liste qui vient de sortir place Guy Savoy seul au top de la gastronomie mondiale, avec 99,5 points sur 100, dans son restaurant au quai de Conti, à Paris. La Liste, c’est une compilation des notes de 970 guides et sites participatifs dans le monde, pondérées selon la valeur de la source, créée en France pour réagir face au World 50 Best Restaurants britannique, dont la méthode de classement est des plus opaques.

En deuxième position de ce classement révélé lundi, tous ex aequo, on retrouve du beau monde. Le Bernardin d’Eric Ripert, à New York, la Vague d’Or d’Arnaud Donckele, à Saint-Tropez, Martín Berasategui, à Lasarte-Oria (E), le Frantzén de Björn Frantzén, à Stochkolm, l’Arpège d’Alain Passard, à Paris, l’Auberge du Vieux Puits de Gilles Goujon, à Fontjoncouse (F), et la Schwartzwaldstube de Torsten Michel, à Baiersbronn (D).