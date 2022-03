Triomphe du bel canto baroque – Franco Fagioli, chevalier des notes impossibles Le contre-ténor argentin endosse le rôle de Ruggiero dans «Alcina», de Haendel, à Lausanne. Rencontre.

Matthieu Chenal

Franco Fagioli en répétition sur la scène de l’Opéra de Lausanne dans le rôle de Ruggiero. JEAN-GUY PYTHON

L’Opéra de Lausanne réussira-t-il à nouveau son pari de sublimer un opéra célébrissime de Haendel comme il l’avait fait en 2016 avec «Ariodante»? «Alcina», à l’affiche dès dimanche 6 mars, reconstitue fidèlement l’équipe artistique autour du chef d’orchestre tessinois Diego Fasolis à la tête de l’OCL et du polyvalent Stefano Poda, qui assure à lui seul tout le reste − scénographie, décors, costumes, éclairage et mise en scène − en démiurge nourri de symboles percutants. Dans la distribution vocale de très haut vol, on retrouve le ténor Juan Sancho, qui faisait partie de cette première aventure, mais aussi Lenneke Ruiten dans le rôle-titre, laquelle avait incarné une troublante Lucia dans une autre production mémorable de Poda en 2017.