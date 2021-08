Carnet noir – François A. de Vargas s’en est allé L’ancien secrétaire romand de la Déclaration de Berne est décédé à 83 ans. Laurent Antonoff

François A. de Vargas avait également dirigé l’association lausannoise Appartenances, qui s’occupe de l’accueil de migrants. DR

Le Lausannois François A. de Vargas s’est éteint le 11 août dernier dans sa 83e année. Après des études en théologie à Lausanne, il s’est engagé dans le combat pour le développement, les droits de l’homme, la résolution des conflits, le dialogue interculturel et interreligieux et déjà l’écologie, inspiré à la fois par Albert Camus et par l’Évangile. Il a été le secrétaire romand de la Déclaration de Berne (ONG travaillant sur les relations Suisse - tiers-monde, actuellement nommée Public Eye), puis il s’est investi dans la question des réfugiés et dans la lutte contre la torture.

François A. de Vargas a été l’un des concepteurs et ambassadeurs du Protocole international relatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, instaurant un système de visites régulières dans tous les lieux de détention par des instances indépendantes, signée à ce jour par plus de 140 États. Il a accompli des missions d’observateur dans les Balkans, dirigé l’association Appartenances à Lausanne (accueil de migrants), fondé avec d’autres l’Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers et Réintégration au lieu d’exil.

