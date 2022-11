Star des arts de la scène – François Gremaud, glaneur de joie… et de prix! Le Lausannois de 47 ans reçoit ce samedi le Grand Prix de la Fondation vaudoise pour la culture. Portrait en trois mots. Natacha Rossel

François Gremaud, lauréat du Grand Prix de la Fondation vaudoise pour la culture 2022. Vanessa Cardoso – A

Dans le microcosme romand des arts de la scène, François Gremaud est un phénomène. Une star, oserait-on dire? N’exagérons rien… Mais tout de même: le comédien et metteur en scène lausannois collectionne les honneurs et les récompenses. Les exemples pleuvent: en 2019, il recevait l’un des Prix suisses du théâtre. La même année, le «New York Time» saluait sa «Phèdre!» conférence jubilatoire interprétée par Romain Daroles, comme l’un des deux spectacles marquants du 73e Festival d’Avignon. Et le voilà auréolé du Grand Prix de la Fondation vaudoise pour la culture (50’000 fr. à la clé), décerné ce samedi au MCBA à Lausanne, entre d’autres prix culturels.