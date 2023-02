Rock alternatif – François Hadji-Lazaro: mort d’un Garçon Boucher Caïd de la scène alternative francophone, le chanteur de Pigalle et boss de Boucherie Productions s’est éteint hier soir à l’âge de 66 ans. Jérôme Estebe

Concert de Pigalle a l'Ebullition de Bulle 2009. Passionné de musiques folks et traditionnelles, leader de la vague alternative, héritier de la chanson réaliste, François Hadji-Lazaro sera l'un des tout premiers artistes à introduire ce brassage de styles musicaux. Eric Frattasio

«Mon idée a toujours été de toucher un public large, de créer une musique populaire et ouverte, mais en demeurant farouchement indépendant», nous assurait, il y a quelques années, François Hadji-­Lazaro. On était allé le voir à Paris à l’occasion de la sortie d’une compilation regroupant ses travaux au sein des Garçons Bouchers, de Pigalle, des Carayos ou en solo. De la guinguette punkâsse à la chanson réaliste via le folk babélique et la rengaine pour bambins, «Gros François» collectionnait les casquettes musicales, tout comme les instruments. Il en pratiquait une bonne trentaine; vielle à roue, cornemuse, banjo… «Le sectarisme instrumental me déprime», disait-il.

Mocky et Zidi

Il vient de mourir, à l’âge de 66 ans. On ne sait pour l’heure les causes du décès. Il s’était fait discret ces dernières années, après des décennies d’activisme comme musicien, certes, mais aussi comme producteur militant au sein de son label Boucherie Productions et comédien, chez Tavernier, Mocky ou Zidi notamment. François avait un physique, comme on dit.

Figure de proue d’une scène alternative française où grimaces et farces menaient bien souvent le bal, Hadji-Lazaro n’était pourtant pas un rigolo. «Le pessimisme a toujours été mon moteur. Pour moi, il est la clé de l’efficacité», nous confiait-il. «On peut ne pas être rassuré sur l’avenir, le monde ou la vie en général, et avoir envie de se battre contre l’inévitable.»

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.