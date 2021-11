Procès des attentats de 2015 – François Hollande se justifie devant les victimes du 13 novembre L’ancien président de la République nie que ses frappes contre Daech en Syrie soient la cause des attentats. Les commandos étaient prêts avant, affirme-t-il. Alain Rebetez, Paris

François Hollande à son arrivée au Palais de justice, le 10 novembre 2021. L’ancien président était cité comme témoin par une association de victimes. KEYSTONE

- Bonjour, M. le président.

C’est ainsi, dans un échange presque comique qui fait sourire la salle, que commence l’interrogatoire de François Hollande, cité comme témoin par l’association de victimes Life for Paris dans le procès des attentats du 13 novembre. Du côté des accusés, cette citation divise les avocats de la défense. Certains d’entre eux estiment que l’ancien président n’est pas un véritable témoin, qu’il n’apportera aucune lumière sur ce dont on accuse leurs clients et qu’on risque de transformer le tribunal en un théâtre politique. Après une interruption, le tribunal rejette leur demande, jugeant que François Hollande est bel et bien au cœur du procès car sa décision de frappes aériennes en Syrie a été invoquée par les terroristes du Bataclan comme motif de leur action. Il n’est donc «pas étranger aux faits».