Canton de Vaud – François Vuille nouveau délégué à la transition énergétique L’actuel directeur de l’énergie (DIREN) depuis 2018, prendra ses fonctions le 1er avril prochain.

François Vuille assumera la fonction de délégué cantonal à la transition énergétique. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le canton de Vaud a désigné son délégué cantonal à la transition énergétique: François Vuille, actuel directeur de l’énergie (DIREN), occupera cette fonction dès le 1er avril et sera rattaché au directeur général de l’environnement (DGE).

François Vuille a dirigé le Centre de l’énergie de l’EPFL avant de prendre la tête de la DIREN en 2018 et de devenir responsable détaché à la gestion du risque de pénurie. «Son expérience professionnelle très riche lui a permis de développer une vision stratégique du secteur de l’énergie», écrit le canton lundi dans un communiqué.

L’expertise de François Vuille constituera un atout pour permettre à l’État de développer des énergies renouvelables ainsi que des mesures d’efficacité énergétique. Une mission qui passera en premier lieu par la révision totale de la loi vaudoise sur l’énergie.

Appui de Venizelos

M.Vuille conseillera et appuiera Vassilis Venizelos, chef du Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité (DJES), en matière d’énergie. Il représentera le canton au sein des organismes et instances intercantonaux et pilotera le dispositif de gestion des risques de pénurie d’énergie hors plan catastrophe ORCA.

De son côté, Marc Roulin, actuel directeur adjoint, quittera l’Administration cantonale le 1er avril également. Aline Clerc, ingénieure au sein de la Division approvisionnement et planification énergétique qui seconde Marc Roulin depuis février, a été nommée directrice ad interim de la DIREN en remplacement de François Vuille. Le poste sera mis au concours dans les prochaines semaines.

ATS

