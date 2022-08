Carnet noir – Françoise Pitteloud, élue fédérale et militante de gauche, s’est éteinte Conseillère nationale dans les années 80, la Lausannoise est décédée à l’âge de 71 ans. Jérôme Cachin

Françoise Pitteloud dans la salle du Conseil national en 1986.

Photographie de Walter Rutishauser. Bibliothèque Am Guisanplatz, collection Rutishauser. Creative Commons

«Éducatrice spécialisée, ancienne conseillère nationale socialiste, féministe, militante internationaliste et associative.» C’est ainsi que la famille de Françoise Pitteloud la décrit dans l’avis mortuaire paru ce mardi dans «La Liberté» et «Le Nouvelliste». La militante de gauche est décédée au début du mois à l’âge de 71 ans, en Valais, son canton d’origine.

Établie à Lausanne, Françoise Pitteloud entre au Parti socialiste vaudois en 1974. Elle préside les Jeunesses socialistes vaudoises, lance une commission de solidarité internationale, devient vice-présidente du parti, puis députée. Militante au SSP, elle est aussi membre d’associations pour l’accueil des écoliers, les mères cheffes de famille, le droit des enfants et des jeunes, et les droits des femmes.

Benjamine du parlement

C’est en 1983 que Françoise Pitteloud se trouve sous le feu des projecteurs, quand elle entre au Conseil national. À 32 ans, elle en est la benjamine. Elle n’est d’ailleurs que la troisième Vaudoise à entrer au Conseil national, après Gertrude Girard-Montet et Yvette Jaggi.

Comme parlementaire, elle s’illustre dans la défense du droit d’asile, l’égalité entre les femmes et les hommes, l’accueil de la petite enfance et la défense des plus pauvres. Elle se range également dans le camp antimilitariste en soutenant l’initiative pour une Suisse sans armée en 1989. À 40 ans, en 1991, elle quitte la Coupole en expliquant qu’elle se consacre à l’éducation de ses trois enfants. Parmi ses souvenirs les plus marquants, elle cite alors «le jour où on a arraché la protection contre le licenciement des femmes enceintes».

Plus tard, elle sera encore active dans les associations de quartier du centre de Lausanne et au côté de la gauche radicale. En 2021, la féministe milite encore pour l’initiative «antiburqa».

