Agriculture locale – Frappée par la grêle, une ferme genevoise reçoit l’aide de bénévoles Début juillet, un violent orage a endommagé les cultures de la Rive gauche. Des volontaires se mobilisent pour aider la ferme de la Touvière à Meinier. Aurélie Toninato

Mardi, huit bénévoles sont venus prêter main-forte aux paysans de la Touvière pour désherber, pour certains à 6h avant de se rendre au travail. FRANK MENTHA

Les paysans de la région ont perdu des mois de travail. La Touvière fait partie des victimes: vignes, légumes et surtout vergers endommagés avec près de 100% des pommes perdues, l’équivalent de quinze tonnes et 60’000 francs. Le coup de massue est financier et moral.