«La meilleure place pour ce studio serait au fond du lac!» Freddie Mercury pouvait être grognon. Cette phrase, rapportée par l’assistant ingénieur du son du Mountain Studio, résume toute l’ambiguïté de la relation entre Montreux et le chanteur de Queen, qui y vécut dans un anonymat improbable de longues et régulières périodes, de 1978 jusqu’à sa disparition, en novembre 1991. Elle fait l’une des punch lines du premier épisode sur la vie romande de la star anglaise, que le podcast «Under Pressure» a mis en ligne mercredi 12 juillet.

«Si tu veux la paix de l’âme, viens à Montreux.» Freddie Mercury à l’adresse de Montserrat Caballé

La série radiophonique de Carole Harari et David Brun-Lambert a déjà suivi les pas de Nina Simone, qui s’installa durant trois années difficiles sur La Côte au milieu des seventies, et de David Bowie, Lausannois presque comme les autres durant deux décennies. Par touches impressionnistes, interrogeant les témoins directs de l’époque, elle raconte la démesure bien ordonnée en Pays de Vaud et boucle sa trilogie avec l’histoire de Freddie Mercury, héros aussi flamboyant sur scène qu’homme secret en coulisses.

Comme Simone et Bowie, son choix de la Suisse romande fut guidé par un besoin de discrétion et de repos. Avec cependant une différence de taille: sa carrière à lui était en plein boom, et il s’agissait surtout de trouver un endroit calme pour travailler loin des tentations. D’où son agacement liminaire envers le Mountain Studio, havre si fécond que Queen y enregistra sept albums – de «Jazz» (1978) au posthume «Made in Heaven» (1995) – mais refuge si pépère que Freddie s’y ennuyait ferme. Cette relation d’amour-haine n’empêchera pas le groupe de devenir propriétaire du studio en 1979, pour sa qualité technique indéniable mais aussi pour planquer dans l’immobilier suisse son trésor de guerre, serré de très près par le fisc anglais.

Qui était Freddie?

Freddie aimait-il Montreux? La série répond avec des pincettes, démontrant en creux la difficulté rencontrée par n’importe quel archiviste pour raconter le «vrai» Mercury. Les témoignages locaux mettent en avant une relative cohésion de groupe dans leurs séances au studio, mais les enquêteurs devinent derrière cette histoire «officielle» une réalité plus conflictuelle, plus trouble.

On n’en saura pas beaucoup plus – la limite de ce volet, hélas. Peu de choses sur le quotidien de la star, sinon une application au boulot, des soupers dans les restaurants de la ville et quelques escapades à Munich pour se détendre. Une certitude rappelée dans le document: la vie pantagruélique du chanteur a toujours été gommée par les survivants du groupe, en un révisionnisme motivé avant tout par la sauvegarde économique de la juteuse marque Queen – le biopic «Bohemian Rhapsody» de 2016, tellement aseptisé qu’il confine au mensonge, en est l’indice le plus pitoyable.

Fin de vie face au lac

Au final, la vie montreusienne de Freddie Mercury l’a surtout inspiré dans les dernières années de sa vie. Après qu’il eut appris sa séropositivité en 1987, il passa plus de temps à Montreux à mesure que la maladie gagnait sur ses forces. «Si tu veux la paix de l’âme, viens à Montreux», disait-il à son amie Montserrat Caballé. Après avoir vécu dans des appartements prêtés notamment par Claude Nobs et des palaces, il fit l’acquisition d’un penthouse en 1991. La vue sur le Léman avait des vertus apaisantes, et Montreux lui permettait de s’extraire de la curiosité morbide des tabloïds anglais. Plusieurs chansons du posthume «Made in Heaven» portent la marque de ses contemplations du lac et des montagnes. Le 16 mai 1991, il réalise sa dernière session d’enregistrement au Montain Studio. Il quittera Montreux le 11 novembre pour son manoir londonien, où il s’éteindra treize jours plus tard.

