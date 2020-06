Horlogerie – Frédéric Arnault prend la tête de Tag Heuer À 25 ans, le fils de Bernard Arnault accède à la tête de l’entreprise horlogère chaux-de-fonnière Tag Heuer.

Frédéric Arnault prendra ses fonctions au 1er juillet à la tête de Tag Heuer. Keystone

Frédéric Arnault, 25 ans, fils de Bernard Arnault, a été nommé directeur général de l’horloger chaux-de-fonnier Tag Heuer, marque du géant du luxe LVMH, selon un communiqué jeudi. Il y avait fait son entrée en 2017 pour développer l’activité des montres connectées.

Frédéric Arnault prendra ses fonctions au 1er juillet. Polytechnicien, il était depuis 2018 directeur de la stratégie et du numérique de Tag Heuer. Sa nomination «vient conforter le travail accompli chez Tag Heuer où il réussit à associer l’innovation, l’héritage et le savoir-faire au sein de cette maison historique», a salué son père Bernard Arnault, qui a déjà confié des postes de direction à ses enfants Delphine, Antoine et Alexandre au sein de LVMH.

Accord conclu

Le groupe a également annoncé jeudi que Stéphane Bianchi – qui occupait précédemment le poste de PDG de Tag Heuer et dirigeait également la Division Horlogerie de LVMH – verrait ses fonctions élargies au sein de ce pôle pour désormais chapeauter les marques joaillières Chaumet et Fred, en plus des maisons horlogères Tag Heuer, Hublot et Zenith.

Pour sa part, Jean-Marc Mansvelt, le PDG de Bulgari, autre joaillier du groupe, «continuera de reporter à Toni Belloni», le directeur délégué général de LVMH, détaille le communiqué. «Je suis très fier de voir Frédéric Arnault me succéder à Tag Heuer après avoir déjà largement contribué à son repositionnement stratégique», a commenté Stéphane Bianchi, cité dans le communiqué.

En novembre dernier, LVMH avait conclu un accord pour racheter le joaillier américain Tiffany, pour 16 milliards de dollars (15,3 milliards de francs). L’opération devrait être finalisée mi-2020. L’intégration de Tiffany fera passer de 9 à 16% la contribution de la division Montres et Joaillerie (Bulgari, Chaumet, Tag Heuer, Hublot, Zenith, Fred) au chiffre d’affaires total du géant du luxe.

( ATS/NXP )