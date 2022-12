Sortie musicale – Frédéric Lo et Pete Doherty sont devenus «soul brothers» Leur album en duo, «The Fantasy Life of Poetry and Crime», merveille folk pop, a signé la rédemption de Doherty que l’on n’a jamais connu en meilleure forme. Frédéric Lo raconte ce miracle avant leur concert à l’Octogone. Christophe Passer

Après Paris ou Berlin et les festivals cet été, Pete Doherty et Frédéric Lo seront à Pully dimanche prochain. NICOLAS DESPI

D’un côté, Pete Doherty, né dans le nord de l’Angleterre il y a quarante-trois ans, revenu des Libertines, des Babyshambles et surtout d’une addiction à la drogue où il faillit laisser talent et existence terrestre. De l’autre, Frédéric Lo, né aux alentours de Toulouse il y a cinquante-huit ans, producteur, songwriter, compositeur qui a croisé le chemin de Fink, Alain Chamfort, Bill Pritchard, Stephan Eicher et du mythique rocker français Daniel Darc, mort en 2013, à qui il offrit l’album «Crèvecœur» en 2004, qu’il composa et produisit.