Après le départ de Gérald Cretegny – Frédéric Mani, nouveau visage de la Région de Nyon Le syndic de Dully, 45 ans, a été élu à la présidence de l’association intercommunale. Raphaël Ebinger

Frédéric Mani devient le nouveau visage de la Région de Nyon. Il remplace Gérald Cretegny. DR/Valdemar Verissimo/Région de Nyon

Avec le changement de législature, de nouvelles têtes sortent du lot. Celle de Frédéric Mani est de celles-là. Le syndic de Dully a été élu mercredi soir à la présidence de la Région de Nyon. Il succède à Gérald Cretegny, qui avait décidé de laisser la place après dix années à la tête de l’association intercommunale.

Âgé de 45 ans, ce PLR avait été élu syndic de sa commune en 2010. Il était alors le plus jeune du canton. Musicien et directeur de fanfare, diplômé de l’EPFL et chef d’entreprise, il a hérité de son père, qui l’a précédé à la syndicature du village, de la passion pour la politique. Frédéric Mani a une certaine notoriété dans le district après avoir fait campagne pour les cantonales et les fédérales.

En 2017, quand il visait le Grand Conseil, il s’était démarqué en distribuant une BD de 24 pages illustrées par le dessinateur Pécub. Imprimé à 3000 exemplaires, le fascicule le mettant en scène ne lui avait toutefois pas permis d’être élu. Il était entré au comité directeur de la Région de Nyon en 2017.

Son accession à la présidence n’est pas anodine après le règne de Gérald Cretegny. Comme représentant d’une petite commune (630 habitants), il pourra endosser facilement un rôle fédérateur. «Les petites communes ont leur importance et leur mot à dire», souligne Frédéric Mani.

Une législature chahutée

Le nouveau président reprend une institution qui a retrouvé une certaine sérénité après un début de législature chahuté. Le départ de la Commune de Prangins, la quatrième du district en termes de population, avait été un séisme qui a conduit l’association à se réformer. Des nouveaux statuts ont amélioré la transparence et la représentation démocratique au sein de la structure. Un grand effort de communication a aussi été entrepris pour promouvoir ses réalisations.

Un système unique d’investissement solidaire entre les communes membres a encore été mis en place pour financer des projets régionaux. Ces trois dernières années, 27 d’entre eux en ont bénéficié, comme les travaux d’amélioration des pistes sur le domaine skiable de La Dôle ou l’étude pour l’extension du Musée du Léman.

