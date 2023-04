Une déclaration d’amour pur jus – Frédéric Mitterrand: «J’ai écrit sur Brad Pitt parce que je l’aime» En toute idolâtrie assumée, l’ancien ministre français de la Culture déclare sa flamme à la star dans une biographie allumée. Cécile Lecoultre

Brad Pitt, un Américain du Missouri qui aime beaucoup la France, 60 ans tout soudain. EPA/MARIO GUZMAN KEYSTONE

Frédéric Mitterrand se piquant d’une ode à Brad Pitt avec la même fougue que celle portée aux princesses froufroutant dans les jupons dorés et les sombres drames? Ne dégainez pas trop vite les remarques grivoises comme les flingues et autres bosses repérés par Mae West dans l’entrejambe des pantalons des hommes. L’auteur de «La mauvaise vie», ancien ministre de la Culture, 75 ans, a toujours opposé à ses détracteurs l’arme fatale de sa totale sincérité. C’est encore avec un chic fou et un aveuglement culotté qu’il expose l’objet de son affection.