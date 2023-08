«Free Lolita» – L’icône de la lutte contre la captivité des orques est morte dans son bassin Enfermée cinquante-trois ans dans le Seaquarium de Miami, «Lolita» a été emportée par une infection rénale vendredi juste avant de rejoindre les siens. Retour sur sa vie de combat. Myrtille Wendling

L’orque femelle «Lolita» devait effectuer des performances devant des spectateurs. KEYSTONE/Miami Herald via AP, File

Lolita, appelé aussi Tokitae, allait quitter son bassin bien trop petit et rejoindre ses congénères dans l’océan. Mais elle n’a pas eu cette chance. Ce mammifère est décédé au Seaquarium de Miami vendredi à 56 ans d’une insuffisance rénale. Attraction principale de ce parc aquatique et figure de la lutte contre la captivité des grands mammifères, Lolita a connu un sort aussi triste que le reste de sa vie. Retour sur l’histoire, remplie de cruauté mais d’un brin d’espoir, de l’orque qui a vécu le plus de temps en captivité.

Cette orque femelle a été capturée en 1970 dans le détroit de Puget (État de Washington), au nord-ouest du Pacifique, alors qu’elle n’était âgée que de 4 ans. Des hommes armés ont séparé les mères de leurs petits pour essayer d’en attraper le plus possible. Plusieurs cétacés sont morts pendant l’opération, mais les chasseurs ont réussi à en garder une cinquantaine, d’après le magazine «Géo». Lolita a, elle, été vendue au gigantesque aquarium de Floride pour y être exploitée tout le reste de sa vie.

Soleil traître

Dressée pour effectuer des performances dans un bassin d’une longueur de 24 mètres et d’une largeur de 18 mètres, Lolita – longue de 6 mètres et d’un poids de 3200 kg – a été très rapidement repérée par des organisations en faveur de la protection animale. Elles dénonçaient en effet la cruauté de confiner un tel mammifère, qui parcourt normalement plus de 150 km par jour dans son habitat naturel.

Deux autres «détails» révoltent les militants. Lors de ses spectacles, sa nageoire caudale touche le fond à chaque fois que ses dresseurs lui ordonnent de se lever, car la longueur de son corps égale la profondeur du bassin. Et Lolita ne peut se cacher du soleil de plomb de Floride à cause de l’aménagement de son bassin. Or les orques craignent tout autant le soleil que les peaux claires, selon «L’Obs».

Des manifestants brandissent des pancartes en signe de protestation après la mort récente d’une orque en captivité, dimanche 20 août 2023, devant le Miami Seaquarium à Key Biscayne, en Floride. KEYSTONE/Wilfredo Lee

Suicide de son partenaire

La captivité de Lolita a été adoucie pendant les dix premières années par la présence d’un partenaire particulier: une orque mâle nommée Hugo. Ensemble, ils tentent de profiter de leur vie de couple, sans pour autant réussir à procréer. Mais l’idylle amoureuse s’arrête brutalement.

Hugo se frappait la tête de manière répétitive contre les parois du bassin, jusqu’au coup fatal en 1980. Des études sur ce comportement (vu sur plusieurs espèces de cétacés en captivité) démontrent qu’il s’agit d’un acte suicidaire. Après ce drame, Lolita a connu «des troubles du sommeil (un examen l’a confirmé) et tous les signes du deuil», rapporte «L’Obs». L’aquarium a alors remplacé Hugo par un dauphin blanc, ce qui n’a pas adouci la peine de l’orque femelle.

Retrouver sa mère de 80 ans

Au fur et à mesure des années, la mobilisation pour relâcher Lolita s’intensifie. Les organisations One Voice, l’ALDF (Animal Legal Defense Fund), Sea Shepherd, Animal Rights Foundation of Florida (ARFF) et, entre autres, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) montent progressivement au créneau. Action en justice, pétition internationale, manifestations…

En 2020, PETA annonce que cette année sera celle où Lolita «rentrera à la maison» dans le Pacifique près de sa mère alors âgée d’environ 80 ans. Mais ce n’est qu’en mars 2023 qu’un accord est trouvé entre l’ONG Friends of Lolita et l’aquarium: une opération spéciale sera organisée pendant deux ans et coûtera entre 15 et 20 millions de dollars, selon Brut, pour ramener l’orque dans son milieu naturel.

Sans sa mort prématurée à 56 ans (les orques femelles vivent généralement 100 ans dans leur milieu naturel, contre 80 ans pour les mâles), Lolita aurait dû rejoindre un sanctuaire dans une zone où une partie de sa famille – dont sa mère – vit encore. Après une période d’acclimatation, elle aurait pu retourner définitivement parmi les siens. Triste fin pour Lolita, mais sa vie est une lueur d’espoir pour la cinquantaine d’orques toujours en captivité dans le monde à ce jour.

