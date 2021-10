Ski/Snowboard – Freeride World Tour 2022: trois Romands au départ La liste des athlètes qui participeront à la prochaine édition du FWT a été dévoilée. Ils seront 47 en tout (33 en ski, 14 en snowboard). Cinq étapes sont au programme. Sport-Center

La tente de départ et, tout en bas, l’aire d’arrivée à Ordino Arcalis. Les images du Freeride World Tour www.freerideworldtour.com

La liste des participants au Freeride World Tour 2022 est connue. Elle a été dévoilée ce mardi par les organisateurs. En tout, ce sont 47 freeriders (21 skieurs, 12 skieuses, 8 snowboardeurs et 6 snowboardeuses) qui prendront part aux cinq étapes prévues l’hiver prochain.

Trois skieurs suisses participeront à la prochaine édition du FWT. Et tous les trois sont Romands, à commencer par la Lausannoise établie à Verbier Elisabeth Gerritzen (25 ans), championne du monde en titre et qui est devenue la première skieuse à remporter l’Xtreme de Verbier deux fois consécutivement, en 2019 et en 2021 (l’édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie).

«Gagner le titre mondial m’a offert du positif, comme réaliser des tricks ou choisir des lignes plus engagées, a déclaré la Vaudoise en préambule à sa saison. En interne, j’ai toujours été en compétition contre moi-même, pas contre les autres. Je ne pense pas qu’être championne en titre changera cette approche.»

Deux rookies suisses font également partie de la liste officielle des athlètes du FWT pour la première fois. Il s’agit de Maxime Chabloz, Vaudois de 19 ans ayant grandi à Beckenried (NW), et de la Valaisanne de Verbier Sybille Blanjean (21 ans). Tous deux ont gagné leur place en remportant les Qualifiers l’année passée.

Freeride World Tour 2022, les étapes Afficher plus Du 22 au 28 janvier: Baqueira Beret (Espagne). Du 30 janvier au 5 février: Ordino Arcalis (Andorre). Du 12 au 17 février: Kicking Horse Golden BC (Canada). Du 15 au 20 mars: Saalbach-Fieberbrunn (Autriche). Du 26 mars au 3 avril: Xtreme de Verbier (Suisse).

