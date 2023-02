Super League – Frei et Bâle, la faillite d’un homme ou d’un système? Derrière le licenciement de l’entraîneur, une méthode, celle de David Degen, le président arrivé en force en 2021. Depuis, c’est la fuite en avant. Daniel Visentini

Alex Frei, débarqué ce mardi par David Degen, son ex-coéquipier devenu président d’un Bâle qui marche sur la tête, peut faire la moue. Dans ce Bâle-là, une chatte y perdrait ses petits. KEYSTONE

Au printemps 2021, c’était le temps des promesses et, après avoir contrecarré les plans de Bernhard Burgener, David Degen apparaissait presque comme un sauveur. «J’ai un concept clair pour ramener le FCB à son meilleur niveau», fanfaronnait-il. L’ancien joueur, formé au FC Bâle, alors actionnaire minoritaire, avait réussi le tour de force de s’emparer du pouvoir en empêchant l’ex-président de vendre ses actions à un fonds d’investissement: Zorro au pays du Läckerli. Moins de deux ans plus tard, le masque est déjà tombé. Le FC Bâle de David Degen, c’est une fuite en avant et le limogeage d’Alex Frei est moins la faillite d’un homme que celle d’un système.