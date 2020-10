Coronavirus – Fribourg regroupe ses capacités de dépistage Les autorités fribourgeoises ont choisi de centraliser pour gagner en efficacité et doubler la capacité des tests quotidiens en prévision d’une augmentation des demandes de tests.

Les filières de tests de Tafers, Riaz et Fribourg seront déménagées sur un seul site, à Forum Fribourg. KEYSTONE

Le canton de Fribourg renforce ses capacités de dépistage du Covid-19 en prévision d’une augmentation des demandes de tests. Dès le 2 novembre, les trois filières seront regroupées sur un seul site, à Forum Fribourg. Les autorités ont choisi cette centralisation pour gagner en efficacité et doubler la capacité des tests quotidiens.

En prévision d’un automne et d’un hiver qui s’annoncent délicats en matière de cohabitation des virus de la grippe et du Covid-19, la Task Force a demandé à l’Hôpital fribourgeois (HFR) d’augmenter la capacité des tests de 300 à 600. Cette adaptation verra également le déménagement des filières de Tafers, Riaz et Fribourg sur un seul site, à Forum Fribourg, a annoncé lundi la Task Force.

L’HFR est actuellement en charge du dépistage du Covid-19 pour le canton de Fribourg sur plusieurs filières depuis le 11 mai. Avec une moyenne de près de 55%, il assure une grande partie des tests qui sont pratiqués sur le territoire cantonal, les médecins installés et l'Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) assumant le reste.

La Task Force a également annoncé l’introduction d’une adaptation dès mercredi de la plate-forme coronacheck. Une fonctionnalité va permettre de prendre des rendez-vous en ligne. La stratégie de dépistage de l’OFSP, suivie par L’Etat de Fribourg, prévoit que les tests ne sont effectués que sur des personnes qui présentent des symptômes.

Après une diminution du nombre de cas pendant la semaine 39 (du 21 au 27 septembre) liée aux dernières mesures comme le port du masque, la Task Force observe une nouvelle augmentation des cas pendant la semaine dernière. Le ratio de tests positifs par rapport au nombre des tests totaux y a été de 5,89.

ATS/NXP