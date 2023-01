Réfugiés de guerre en Suisse – Fribourg: Bilan positif de l’accueil d’Ukrainiens Près de 1789 personnes ont été accueillies au sein de 749 foyers depuis le début de la crise.

Au 30 mars, pas moins de 660 familles d’accueil s’étaient déjà annoncées pour accueillir des déplacés ukrainiens ralliant la Suisse par milliers. KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Le Conseil d’État fribourgeois tire un bilan positif de l’accueil de réfugiés ukrainiens dans des familles. L’élan de «solidarité unique» a permis en tout de recevoir 1789 personnes au sein de 749 foyers depuis le début de la crise le 24 février dernier.

Le ministre de la santé Philippe Demierre s’est dit fier, vendredi devant la presse à Fribourg, de la solidarité manifestée par la population vis-à-vis des personnes frappées par la guerre en Ukraine. «Fribourg se distingue sous l’angle des familles d’accueil» grâce à la collaboration avec l’association Osons l’accueil.

Le ministre de la santé Philippe Demierre s’est dit fier, vendredi devant la presse à Fribourg, de la solidarité manifestée par la population vis-à-vis des personnes frappées par la guerre en Ukraine. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Au 30 mars, à peine un peu plus d’un mois après l’agression militaire russe, pas moins de 660 familles d’accueil s’étaient déjà annoncées pour accueillir des déplacés ukrainiens ralliant la Suisse par milliers. «Des cars entiers sont arrivés parfois dans un village», a rappelé le conseiller d’État démocrate du centre.

Réponse sans précédent

Face à l’ampleur du phénomène, Fribourg a activé pour la première fois l’état-major Ulysse, mené par Jean-Claude Simonet, chef de l’action sociale et chargé d’assurer la coordination et la mise en œuvre des mesures. Les défis ont été résumés par René Thomet, responsable du secteur Gastro, santé et sécurité à ORS Service.

Mandatée par le canton pour héberger et encadrer les requérants d’asile, cette organisation a instauré un dispositif d’accueil dans les locaux de l’ancien NH Hôtel. Il s’est agi de centraliser le processus de prise en charge des Ukrainiens dès leur arrivée, sachant que beaucoup d’inconnues demeuraient au début.

ATS

