Plan d'affectation cantonal – Fribourg dessine le futur développement du site AgriCo Les bâtiments pourront atteindre une hauteur de 12 à 25 mètres et le site ne sera pas desservi par une route d'accès dans un premier temps.

Le plan à l'enquête permettra de concilier développement économique et mise en valeur d'un site protégé, avec des bâtiments inscrits au recensement d'architecture contemporaine de l'État de Fribourg.

Le processus reste plutôt rare. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur l’aménagement du territoire, le Canton de Fribourg n’a utilisé que deux fois l’outil du plan d’affectation cantonal (PAC), dont la dernière concernait la rive sud du lac de Neuchâtel. Pour développer des activités d’importance cantonale – l’un des cinq critères nécessitant un PAC -, le troisième projet sera à l’enquête dès vendredi 23 avril. Il concerne le site broyard AgriCo de Saint-Aubin dédié aux domaines de l’agriculture, de la nutrition et de la biomasse. D’ici 15 ans, quelque 1600 emplois sont attendus sur ces 100 hectares propriété du Canton de Fribourg, dont 25 sont constructibles. Présentation.

Le PAC AgriCo

Fribourg veut faire du site «un campus durable agréable à travailler et pour innover, offrant des espaces publics et des espaces verts de qualité». Soumis à l’étude du canton de Vaud voisin, le PAC a fait l’objet de quatorze études dans les domaines de la construction, de l’équipement et de l’environnement. Il garantira la protection du cœur du site, dont les bâtiments sont inscrits au recensement d’architecture contemporaine. «Plus on s’approche de ce cœur, plus la hauteur des bâtiments diminue», précise Charlotte Gautier, cheffe de projet au Service des constructions et de l’aménagement (SeCA). Les hauteurs prévues vont ainsi de 12 mètres à 25 à l’extérieur. Un parking silo de 18 mètres pour 1000 voitures est aussi prévu.

«Plus on s’approche de ce cœur, plus la hauteur des bâtiments diminue.» Charlotte Gautier, cheffe de projet au SeCA

Mobilité

Une desserte en transports publics sera mise en place à l’entrée du site, avec la création d’un nouvel arrêt de bus. Deux accès routiers sont prévus: la route des Vernettes comme accès principal, dédié en priorité aux employés du site ainsi qu’aux véhicules lourds et aux transports publics. Depuis l’entrée d’autoroute d’Avenches, les convois devront donc transiter par la zone industrielle de Domdidier. Les visiteurs accéderont par la route de la Petite-Glâne, du côté de Villars-le-Grand. La circulation motorisée restera en périphérie du site et 400 places pour les vélos seront aussi créées.

«Il y avait plusieurs intérêts à concilier entre emplois et nuisances. Nous avons accepté ce bon consensus.» Daniel Collaud, syndic sortant de Saint-Aubin

L’option d’une nouvelle route d’accès ne sera étudiée que lorsque le seuil de 2500 mouvements par jour sera atteint. La Commune de Saint-Aubin souhaitait protéger ses habitants des nuisances. «Cette idée n’a dégagé qu’un enthousiasme moyen», avoue le conseiller d’État Jean-François Steiert, chargé de l’aménagement. Le Canton de Vaud n’était pas très chaud. Des associations de protection de la nature promettaient aussi des recours. «Il y avait plusieurs intérêts à concilier entre emplois et nuisances. Nous avons accepté ce bon consensus», avoue Daniel Collaud, syndic sortant.

Petite-Glâne

«L’espace nécessaire est réservé pour garantir la mise en œuvre de la revitalisation de la Petite-Glâne», communique le Canton de Fribourg. Ce dossier intercantonal a été soumis à l’enquête au printemps 2020. «Les deux dossiers peuvent évoluer indépendamment l’un de l’autre», assure Giancarla Papi, cheffe du SeCA.

Implantations

Dix-huit sociétés proposant une trentaine d’emplois sont déjà implantées dans les bâtiments existants. La Migros sera le premier gros employeur du site. Micarna, sa filière de transformation de viande, a annoncé son intention d’acquérir 95’000 m² «pour la transformation de volailles selon les dernières technologies». Devant être conforme au PAC, le dossier d’enquête devrait être déposé durant le second semestre. À la clé, quelque 500 postes de travail. Laboratoire de Migros pour la garantie de la qualité dans l’alimentaire et le non alimentaire, SQTS devrait aussi s’y installer.

En raison de la situation sanitaire, les séances d’information publiques du PAC ne peuvent pas être organisées. «Un film de présentation du PAC ainsi que les différents documents en lien avec le projet pourront être consultés sur le site du SeCA (www.fr.ch/seca)». Les conseillers d’État chargés du dossier répondront aussi aux questions par téléphone (026 305 36 08) le 6 mai de 17 h 20 à 18 h 20.

